Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Хорватия
  3. Город Загреб
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Городе Загребе, Хорватия

коммерческая недвижимость
126
рестораны
5
офисы
5
склады
9
Показать больше
Инвестиционная Удалить
Очистить
17 объектов найдено
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I29151 Jurjevska
$1,10 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
SALE, HOUSE, MILLS We offer for sale a residential construction plot located in a quiet and …
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I25326 Trsje
$930,009
Оставить заявку
Haya PropertyHaya Property
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Город Загреб, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Город Загреб, Хорватия
Площадь 42 500 м²
Представляем девелоперский проект. Участок земли с готовым проектом и разрешением на стро…
$17,14 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I27149 Mariborska
$199,288
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Город Загреб, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Город Загреб, Хорватия
Площадь 10 000 м²
Представляем девелоперский проект. Земля, проект и действующее разрешение на строительств…
$3,85 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
xy I24165 Gospodska
$1,11 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
I28075 Pantovčak
$939,973
Оставить заявку
Инвестиционная в Lucko, Хорватия
Инвестиционная
Lucko, Хорватия
I22073 Benkovačka cesta
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
FOR SALE, BUILDING LAND 1.313m2 WITH BUILDING PERMIT FOR 2X450m2, GRAMAČA, ZAGREBBuilding pl…
$459,469
Оставить заявку
Инвестиционная в Lucko, Хорватия
Инвестиционная
Lucko, Хорватия
Investment land plot ZAGREB AREA, Velika GoricaInvestment land plot for sale in Velika Goric…
$6,10 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
Jelenovac, land with building permit for a family house with several apartments, elite locat…
$1,11 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Lucko, Хорватия
Инвестиционная
Lucko, Хорватия
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96 млн
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная в Город Загреб, Хорватия
Инвестиционная
Город Загреб, Хорватия
FOR SALE, BUILDING LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 5 BUILDINGS, 3,432m2, ZAGREB – GORNJE VRAPČ…
$553,577
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Город Загреб, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Город Загреб, Хорватия
Девелоперский проект. В южной части Загреба, Хорватия 27 210 м2 земли под застройку с проек…
$17,59 млн
Оставить заявку
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ в Город Загреб, Хорватия
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ
Город Загреб, Хорватия
Площадь 3 700 м²
Представляем девелоперский проект. Участок земли 3700 м2 с готовым проектом и строительны…
$1,40 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти