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Магазины в Городе Загребе, Хорватия

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коммерческая недвижимость
108
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19 объектов найдено
Магазин 27 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 27 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Загреб, Британская площадь Недавно отремонтированное однокомнатное офисное помещение площад…
$143,030
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Магазин 100 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 100 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 6
Площадь 100 м²
Дони Град, возле парка Кнежево.Роскошно оборудованное офисное помещение площадью 100 м2 в по…
$305,670
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Магазин 94 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 94 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID: 14354 Кнежия, недалеко от Весника Двухэтажное уличное помещение площа…
$242,229
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TekceTekce
Магазин 128 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 128 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 128 м²
www.biliskov.com  ID: 14147 Максимир, площадь Кеннеди Офисное помещение общей площадью 127…
$461,388
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Магазин 109 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 109 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 109 м²
www.biliskov.com ID -14724Площадь КватерникаКоммерческое помещение - площадь, 108,87 м² на п…
$357,576
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Магазин 245 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 245 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 245 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 245,28 м2 на первом этаже нового здания. Он …
$1,41 млн
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Магазин 45 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 45 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 45 м²
www.biliskov.com ID: 14893Дони Град, улица ВлашкаОтремонтированное коммерческое помещение на…
$265,298
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Магазин 71 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 71 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 71 м²
www.biliskov.com ID: 14560Максимир, улица МаксимирскаяМагазин, улица, площадь 70,80 м², в зд…
$311,437
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Магазин 213 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 213 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 213 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 213,29 м2 на первом этаже нового здания. Он …
$1,23 млн
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Магазин 309 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 309 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 309 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 308,53 м2 на первом этаже нового здания. Он …
$1,78 млн
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Магазин 70 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 70 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
www.biliskov.com ID: 14559Максимир, улица МаксимирскаяМагазин, улица, площадь 70 м2, в здани…
$311,437
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Магазин 300 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 300 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 300 м²
www.biliskov.com  ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
$1,73 млн
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Магазин 251 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 251 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 2
Площадь 251 м²
www.biliskov.com  ID: 14077 Пруд Привлекательное двухэтажное офисное помещение Roh Bau пло…
$1,74 млн
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Магазин 6 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 6 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 6 м²
Теннисный центр Максимир, Равнице Продается коммерческая площадь 5,95 м2 на первом этаже ко…
$23,069
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Магазин 13 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 13 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 13 м²
Сигечица, Уличный бар с налаженным бизнесом в очень посещаемом месте! Площадь 13м2. Он и…
$80,743
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Магазин 217 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 217 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 1
Площадь 217 м²
Черномерец, барон Филипович Офисное помещение 216,99 м2 на первом этаже нового здания. Он …
$1,25 млн
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Магазин 134 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 134 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Площадь 134 м²
www.biliskov.com  ID: 13888 испанский Бизнес-помещение на двух этажах общей площадью 134м2…
$461,388
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Магазин 94 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 94 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
www.biliskov.com ID: 15150 Загреб, Пречко Просторное двухуровневое коммерческое помещение об…
$254,089
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Магазин 78 м² в Город Загреб, Хорватия
Магазин 78 м²
Город Загреб, Хорватия
Число комнат 3
Площадь 78 м²
www.biliskov.com  ID: 13887 испанский Офисное помещение общей площадью 78,31м2 расположено…
$219,159
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