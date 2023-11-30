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Магазины в Город Загреб, Хорватия

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Магазин 3 комнаты в Город Загреб, Хорватия
Магазин 3 комнаты
Город Загреб, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 300 м²
www.biliskov.com  ID: 13632 Дони град, Тушканова Коммерческое помещение 300м2 на первом эт…
€1,50 млн
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