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Коммерческая недвижимость в Мугла, Турция

Datca
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Бодрум
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Мугла
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7 объектов найдено
Отель 2 комнаты в Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,073,500
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
Отель в Datca, Турция
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Отель в Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отель в Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,749,035
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отель в Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отель в Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,838,065
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Коммерческая в Kizilagac, Турция
Коммерческая
Kizilagac, Турция
€ 364,697
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…
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