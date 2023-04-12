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Купить коммерческую недвижимость в России

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5 092 объекта найдено
Коммерческаяв Москва, Россия
Коммерческая
Москва, Россия
130 м² 4/6 Этаж
€ 391,143
Продается офисное помещение в историческом центре Москвы. Охрана, паркинг. Расположено на 4 …
Коммерческаяв поселение Сосенское, Россия
Коммерческая
поселение Сосенское, Россия
415 м² 3/13 Этаж
€ 760,764
Продаётся коммерческое помещение, площадью 415,0 к…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
114 м²
€ 420,673
Арт. 41549735 2-уровневое универсальное коммерческое помещение с отдельным входом напротив …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
14 м²
€ 162,660
Арт. 41549002 Универсальное нежилое компактное помещение с витриной и входом с Лермонтовск…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
552 м²
€ 661,858
Арт. 41859842 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! В Приморском районе у станции метро "…
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
55 м²
€ 233,333
Арт. 41551303 Универсальное нежилое помещение витринные окна и отдельный вход с Гороховой …
Коммерческаяв Санкт-Петербург, Россия
Коммерческая
Санкт-Петербург, Россия
710 м²
€ 861,538
Арт. 42018003 Здравствуйте, наш уважаемый покупатель! В Приморском районе у станции метро "…
Коммерческаяв Полянское сельское поселение, Россия
Коммерческая
Полянское сельское поселение, Россия
€ 3,365
Продается участок 10 соток по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО " Полянск…
Коммерческаяв Нижний Новгород, Россия
Коммерческая
Нижний Новгород, Россия
33 м² 1/9 Этаж
€ 35,897
Продаётся коммерческое помещение на красной линии!   Подходит под любой вид деятельности.…
Готовый бизнесв Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
Готовый бизнес
Villozskoe gorodskoe poselenie, Россия
397 м²
€ 391,143
Арт. 41612999 Предлагаем к продаже готовый, действующий бизнес. На одной огороженной благоу…
Коммерческаяв Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
Коммерческая
Yanegskoe selskoe poselenie, Россия
€ 111,755
Арт. 45955123. Земля под любой бизнес! назначение земли населенных пунктов разрещённое испол…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
131 м² 4/12 Этаж
€ 243,317
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
123 м² 4/12 Этаж
€ 218,974
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
124 м² 4/12 Этаж
€ 219,614
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
125 м² 4/12 Этаж
€ 222,490
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
165 м² 4/12 Этаж
€ 299,230
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
136 м² 4/12 Этаж
€ 239,664
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
220 м² 4/12 Этаж
€ 387,289
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
111 м² 4/12 Этаж
€ 198,872
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
674 м² 10/12 Этаж
€ 1,147,471
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
330 м² 9/12 Этаж
€ 585,058
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
357 м² 9/12 Этаж
€ 628,170
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
297 м² 9/12 Этаж
€ 532,567
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
369 м² 9/12 Этаж
€ 614,341
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
352 м² 9/12 Этаж
€ 630,347
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
315 м² 9/12 Этаж
€ 569,792
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
44 м² 4/12 Этаж
€ 108,136
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
226 м² 4/12 Этаж
€ 396,469
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
71 м² 4/12 Этаж
€ 163,598
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческаяв поселение Десёновское, Россия
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
109 м² 4/12 Этаж
€ 195,313
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…

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Недвижимость в России

Ежегодно аналитики составляют различные обзоры относительно состояния рынка жилья и коммерческой недвижимости в России. Каков прогноз специалистов на ближайшее время? Какими будут цены на квартиры и офисы в 2019 году? Какие города пользуются наибольшим спросом среди переселенцев из разных уголков страны и зарубежья? Где выгодно купить дом в России? Что выбрать: столицу или регионы? Попробуем разобраться.

Как выбрать недвижимость в России

После просмотра объявлений о продаже квартир можно сделать вывод, что приобрести жилье сегодня можно в любой точке когда-то самой большой страны в СССР. Согласно опросам, лучшие города для жизни в России — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Сочи, Калининград, Белгород. Жилье здесь практически никогда не дешевеет. Самая дешевая недвижимость находится в небольших населенных пунктах, находящихся на большом расстоянии от столицы и крупных областных центров. Исключение — жилье на берегу моря в России. Здесь продажа квартир и домов — самый выгодный бизнес, который будет процветать в любой кризис. Статистика говорит, что спрос на домик у моря сохранялся даже в самые непростые для российской экономики годы.

В настоящее время, помимо внутренней миграции, сделки с недвижимостью также часто совершают и иностранные граждане. Закон о недвижимости в России позволяет гражданам других государств приобретать жилье в собственность. Продажа квартир и домов гражданам Украины также не возбраняется. К слову, впоследствии собственная квартира может ускорить получение вида на жительство. Единственный нюанс — налог на недвижимость. Он взимается только при продаже недвижимого имущества иностранцами и составляет 30%. Кто освобожден от такого налога? Тот, кто проводит на территории РФ не менее чем 183 дня в году.

Для того чтобы не ошибиться с выбором жилья, лучше всего обращаться в надежное агентство. Специалистам известна актуальная ситуация на рынке и динамика цен в том или ином регионе. Кстати говоря, инвестиции в недвижимость могут стать хорошей опорой для пенсионеров, мечтающих о дополнительном доходе.

Статистика и тенденции рынка недвижимости в РФ

Вторичный рынок жилья в первой половине 2019 года показал небольшой, но стабильный рост в 1-2%. Падение стоимости квадратного метра на вторичном рынке зафиксировано только в нескольких регионах.

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