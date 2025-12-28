Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. район Коммунарка
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в районе Коммунарка, Россия

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 123 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 123 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 123 м²
Комфортный офис в Бизнес-квартале Прокшино. Располагается при выходе из метро Прокшино (Соко…
$243,682
Оставить заявку
Офис 1 080 м² в район Коммунарка, Россия
Офис 1 080 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 1 080 м²
Этаж 11
ID: L6801 Уважаемый Покупатель, предлагаем Вам приобрести в БЦ "Прокшино, кор. 2.1" офис 108…
$3,15 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 137 м² в район Коммунарка, Россия
Коммерческое помещение 137 м²
район Коммунарка, Россия
Площадь 137 м²
Этаж 1
Комфортный офис в Бизнес-квартале Прокшино. Располагается при выходе из метро Прокшино (Соко…
$526,411
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти