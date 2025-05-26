Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Калининградская область
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Калининградской области, Россия

Советск
3
67 объектов найдено
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж в Янтарный, Россия
Летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный пляж
Янтарный, Россия
Продается готовый бизнес - полностью оборудованное летнее кафе в пгт. Янтарный Центральный п…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 70 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 70 м²
Калининград, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Предлагаем помещение свободного назначения в центре города Московский проспект 26-30, рядом …
$195,846
Оставить заявку
Коммерческое помещение 93 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения с отдельным входом в жилом микрорайоне Зеленоградска Свежая …
$85,856
Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 000 м² в Отрадное, Россия
Коммерческое помещение 50 000 м²
Отрадное, Россия
Площадь 50 000 м²
5 Га в собственности пос. Отрадное (аэропорт). Вдоль новой трассы с разрешенным съездом. Сет…
$454,867
Оставить заявку
Коммерческое помещение 11 660 м² в Пионерский городской округ, Россия
Коммерческое помещение 11 660 м²
Пионерский городской округ, Россия
Площадь 11 660 м²
Количество этажей 4
Апарт отель на берегу моря в Пионерский. Два здания. Сдача - конец 2025 года. 4 этажа. 4 под…
$16,43 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 600 м² в Пионерский, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Пионерский, Россия
Площадь 600 м²
Продается земельный участок в центре курортного города Пионерский. Кадастровый номер 39:19:0…
$50,414
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 000 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 3 000 м²
Калининград, Россия
Площадь 3 000 м²
Продается складской комплекс *Север* - современный складской комплекс, отвечающий всем необх…
$884,451
Оставить заявку
Коммерческое помещение 60 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 60 м²
Калининград, Россия
Площадь 60 м²
Этаж 1/6
Продам коммерческое помещение свободного назначения в Калининграде, ул. Гакуна, 6 Основные х…
$78,338
Оставить заявку
Коммерческое помещение 236 м² в Советск, Россия
Коммерческое помещение 236 м²
Советск, Россия
Площадь 236 м²
В продаже двухэтажное здание площадью 112,4м2, расположенное на участке 14,25 соток (в собст…
$149,095
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 750 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 2 750 м²
Калининград, Россия
Площадь 2 750 м²
Земельный участок 27,5 сот. г. Калининград, ул. Карташева, 12А. Кад. номер 39:15:110648:30. …
$227,434
Оставить заявку
Коммерческое помещение 87 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 87 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 87 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения, высокие потолки 3,2 метра. Отдeльный центральный вxoд, гpуз…
$136,460
Оставить заявку
Коммерческое помещение 671 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 671 м²
Калининград, Россия
Площадь 671 м²
Этаж 3/5
Ваша "Современная История" Давно ни для кого не секрет, что человек сам хозяин своей судьбы.…
$1,01 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 101 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 101 м²
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1/6
Продам офис ул. Доброюбова 48. 101,1 кв.м. Отдельный вход. Отопление электрическое (котел). …
$63,871
Оставить заявку
Коммерческое помещение 102 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 102 м²
Калининград, Россия
Площадь 102 м²
Этаж 1/9
В продаже инвестиционно-привлекательная коммерческая недвижимость в ЖК Восток с сетевым арен…
$159,204
Оставить заявку
Коммерческое помещение 460 м² в Высокое, Россия
Коммерческое помещение 460 м²
Высокое, Россия
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕЛОК ТРУБКИНО ( ориентир поселок Заозерье ,О…
$151,622
Оставить заявку
Коммерческое помещение 40 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 40 м²
Калининград, Россия
Площадь 40 м²
Продажа помещений площадью 181,2 кв.м. на 2 этаже в отдельно стоящем здании расположенное в …
$189,528
Оставить заявку
Коммерческое помещение 5 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 5 м²
Калининград, Россия
Площадь 5 м²
Предлагаю к продаже нежилое помещение, хозяйственная кладовая 5.4 кв.м в, расположенное в по…
$2,274
Оставить заявку
Коммерческое помещение 59 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 59 м²
Калининград, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/7
Помещение свободного назначения, расположенное в жилом доме на первой линии от Советского пр…
$48,014
Оставить заявку
Коммерческое помещение 1 152 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 1 152 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Продается встроенно-пристроенное торговое помещение площадью 1152 кв.м. в густонаселенном ра…
$619,125
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 015 м² в Пионерский городской округ, Россия
Коммерческое помещение 3 015 м²
Пионерский городской округ, Россия
Площадь 3 015 м²
Количество этажей 5
Гостиница в Пионерском берегу моря. Здание четырехэтажное, с чердаком и подвалом. Гостиница …
$4,04 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 93 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Калининград, Россия
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Помещение свободного назначения, в данный момент действующий магазин. Первая линия, отоплени…
$176,893
Оставить заявку
Коммерческое помещение 178 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 178 м²
Калининград, Россия
Число комнат 7
Площадь 178 м²
Этаж 1/5
Помещение ул. Чкалова,24 под офис 178 кв.метров. с отдельным входом. 7 кабинетов, 2 сан.узла…
$240,069
Оставить заявку
Коммерческое помещение 520 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 520 м²
Калининград, Россия
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Помещение свободного назначения в центре города Подходит под любой вид бизнеса Площадь 520 к…
$579,956
Оставить заявку
Коммерческое помещение 245 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 245 м²
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение Медицинского Центра Густонаселенный район города Светлый Калининградской области З…
$252,704
Оставить заявку
Коммерческое помещение 460 м² в Высокое, Россия
Коммерческое помещение 460 м²
Высокое, Россия
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕЛОК ТРУБКИНО ( ориентир поселок Заозерье ,О…
$1,137
Оставить заявку
Коммерческое помещение 105 м² в Светлогорск, Россия
Коммерческое помещение 105 м²
Светлогорск, Россия
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение 104,8 кв.м. в Светлогорске по ул. Дачная 4. ПОМЕЩЕНИЕ ПРОДАЕТСЯ С ДОЛГОСР…
$88,320
Оставить заявку
Коммерческое помещение 140 м² в Балтийск, Россия
Коммерческое помещение 140 м²
Балтийск, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
$189,528
Оставить заявку
Коммерческое помещение 91 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 91 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения. Отдeльный вxод c улицы. Центральное oтоплeние, свой с/у. Бл…
$66,335
Оставить заявку
Коммерческое помещение 101 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 101 м²
Калининград, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/7
Помещение свободного назначения, расположенное в жилом доме на первой линии от Советского пр…
$73,284
Оставить заявку
Коммерческое помещение 250 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 250 м²
Калининград, Россия
Площадь 250 м²
Этаж 1/3
Помещения свободного назначения общей площадью 250 кв.м., в цоколе жилого 6-х этажного дома …
$32,852
Оставить заявку
Realting.com
Перейти