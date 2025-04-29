Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Санкт-Петербург
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Санкт-Петербурге, Россия

5 объектов найдено
Коммерческое помещение 109 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 109 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/14
Продается помещение свободного назначения в подвале многоквартирного жилого дома, с правиль…
$94,978
Оставить заявку
Коммерческое помещение 112 м² в Санкт-Петербург, Россия
Коммерческое помещение 112 м²
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 1/5
Продаeтся отличнoe помещение унивeрcального нaзначeния в цeнтpe Caнкт-Пeтepбурга, на пepесеч…
$169,388
Оставить заявку
Коммерческое помещение 194 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 194 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/14
Продается помещение свободного назначения на 1 этаже 1 линии! Основные преимущества: + Отде…
$339,823
Оставить заявку
Коммерческое помещение 684 м² в Усть-Ижора, Россия
Коммерческое помещение 684 м²
Усть-Ижора, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 684 м²
Этаж 1/2
*Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
$544,462
Оставить заявку
Коммерческое помещение 6 520 м² в Санкт-Петербург, Россия
Коммерческое помещение 6 520 м²
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 520 м²
Этаж 1/7
Отдельно стоящее нежилое здание в Кировском районе Санкт-Петербурга. Улица Лени Голикова, д.…
$2,84 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти