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Коммерческая недвижимость в Краснодарском крае, Россия

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Сочи
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4 объекта найдено
Отель 600 м² в Кабардинка, Россия
Отель 600 м²
Кабардинка, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Предлагаю вашему вниманию готовый бизнес жилой дом с 21 гостевыми комнатами, расположенный …
$2,30 млн
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Коммерческое помещение 22 м² в городской округ Сочи, Россия
Коммерческое помещение 22 м²
городской округ Сочи, Россия
Площадь 22 м²
Арт. 137060546 Сочи . Апартамент на берегу моря . Первая береговая . АК ФРЕГАТ (FREE GATE…
$139,641
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Отель 138 м² в городской округ Сочи, Россия
Отель 138 м²
городской округ Сочи, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 10
К продаже гостиничный номер, 137.70 м2 Гостиничный комплекс «Нескучный сад» 1 литер…
$1,70 млн
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Агентство
Аталанта
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Инвестиционная в Сочи, Россия
Инвестиционная
Сочи, Россия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА Отель и оздоровительный центр  на Красной Поляне   1. Суть предлож…
$509,08 млн
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