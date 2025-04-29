Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Приволжском федеральном округе, Россия

Нижний Новгород
40
Нижегородская область
57
Саратовская область
53
Саратов
52
Показать больше
111 объектов найдено
Инвестиционная 1 339 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 1 339 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 339 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 1338, 6 кв.м. в ЖК "Атлант сити". 180.000 руб./кв.м. + НДС.…
$3,30 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 140 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 140 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Этаж -1/5
Продаётся нежилое помещение площадью 140 квадратных метров, расположенное в полуподвале жило…
$90,784
Оставить заявку
Инвестиционная 785 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 785 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 785 м²
Этаж 1/1
Продаю готовый бизнес, 100% доли в Уставном капитале . Актив - помещение 785 кв.м,   земли 1…
$992,567
Оставить заявку
Производство 30 278 м² в Саратов, Россия
Производство 30 278 м²
Саратов, Россия
Площадь 30 278 м²
Продажа земельного участка в одном из центральных районов Саратова с расположенным на нем ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная 1 600 м² в Тумботино, Россия
Инвестиционная 1 600 м²
Тумботино, Россия
Площадь 1 600 м²
Этаж 1/1
В продаже готовый арендный бизнес с высоким потенциалом арендного потока.  ГАБ в кирпичном…
$459,970
Оставить заявку
Коммерческое помещение 174 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 174 м²
Саратов, Россия
Площадь 174 м²
Помещение на проспекте им. Столыпина (угол Горького). 129, 3 кв. м на 1ом этаже+ 45 кв. м …
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 5 690 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 5 690 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 5 690 м²
Этаж 2/3
Продаются помещения общей площадью 5690м2, состоящие из 1490м2 2-й этаж 901.4м2 3-й этаж 1…
$665,746
Оставить заявку
Коммерческое помещение 3 658 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 3 658 м²
Саратов, Россия
Площадь 3 658 м²
Промышленная площадка представляет из себя земельный участок, площадью 1,214 Га огороженныйп…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная 160 м² в Кстовский муниципальный округ, Россия
Инвестиционная 160 м²
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание (магазин) 160м2 состоящий из 3х помещений , при желании мо…
$36,313
Оставить заявку
Коммерческое помещение 26 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 26 м²
Саратов, Россия
Площадь 26 м²
Продается торговое, отдельно стоящее помещение в месте с высоким пешеходным трафиком. Рас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 163 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 163 м²
Саратов, Россия
Площадь 163 м²
Продается помещение под производство. Оборудовано под рыбный цех. Здание площадью 163 кв.м…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная 46 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 46 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным федеральным арендатором. Красная линия. О…
$105,914
Оставить заявку
Коммерческое помещение 431 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 431 м²
Саратов, Россия
Площадь 431 м²
Предлагается помещение 431 кв. м.    Локация: ул. Танкистов 15, Сенной рынок, 1-ая линия …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 313 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 313 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 313 м²
Этаж 2/16
В продаже коммерческие помещения свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода.  …
$750,163
Оставить заявку
Коммерческое помещение 174 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 174 м²
Саратов, Россия
Площадь 174 м²
Помещение на проспекте им. Столыпина (угол Горького). 129, 3 кв. м на 1ом этаже+ 45 кв. м …
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 223 м² в городской округ Саратов, Россия
Коммерческое помещение 223 м²
городской округ Саратов, Россия
Площадь 223 м²
Предлагаем к приобретению з/у на Песчаном умете   Площадь: 223 кв.м. Разрешенное использо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Офис 488 м² в Саратов, Россия
Офис 488 м²
Саратов, Россия
Площадь 488 м²
В продаже офисное 1-2 х этажное здание площадью 488 кв.м, вместе с земельным участком площад…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 718 м² в Бор, Россия
Производство 718 м²
Бор, Россия
Площадь 718 м²
Этаж 1/1
Продается производственное, отдельностящее здание площадью 718 кв.м. Здание расположено на з…
$605,224
Оставить заявку
Коммерческое помещение 2 536 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 2 536 м²
Саратов, Россия
Площадь 2 536 м²
Саратов — крупный промышленный город России, особенно в нефтегазовой отрасли. Город располож…
$541,500
Оставить заявку
Офис 257 м² в Саратов, Россия
Офис 257 м²
Саратов, Россия
Площадь 257 м²
Продается офисное помещение в историческом центре города, возле Администрации Волжского райо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 24 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 24 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 24 м²
Продаю машиноместо площадью 26 кв.м. Отопление, свет, охрана, видеонаблюдение. Закрытый дво…
$19,367
Оставить заявку
Коммерческое помещение 11 544 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 11 544 м²
Саратов, Россия
Площадь 11 544 м²
Предлагаем к приобретению помещение под склад/производство 1155 м², расположенное на террито…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная 675 м² в Тумботино, Россия
Инвестиционная 675 м²
Тумботино, Россия
Площадь 675 м²
Этаж 1/1
В продаже торговое помещение 675,4м2   в Нижегородской области р.п Тумботино Красная линия …
$215,460
Оставить заявку
Коммерческое помещение 747 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 747 м²
Саратов, Россия
Площадь 747 м²
Продаётся коммерческое здание напротив ЖК "Булгаковский парк" на собственном земельном учас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Инвестиционная 134 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 134 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 134 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$363,134
Оставить заявку
Офис 2 441 м² в Саратов, Россия
Офис 2 441 м²
Саратов, Россия
Площадь 2 441 м²
Отдельно стоящее фронтальное здание на территории делового пространства. Основные параметр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Производство 1 286 м² в Сява, Россия
Производство 1 286 м²
Сява, Россия
Площадь 1 286 м²
Этаж 1/2
Срочно в продажу 2-х этажное здание свободного назначения общей площадью 1286,60 м2 с огорож…
$26,630
Оставить заявку
Коммерческое помещение 160 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 160 м²
Саратов, Россия
Площадь 160 м²
Предлагается помещение на первом этаже нового дома в Эко-квартале Булгаковский парк. Новый…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коммерческое помещение 109 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 109 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уникальное предложение! Коммерческая недвижимость на улице Коминтерна, д 182   в Сормовском …
$181,446
Оставить заявку
Коммерческое помещение 365 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 365 м²
Саратов, Россия
Площадь 365 м²
Предлагается к продаже помещение свободного назначения. 1 этаж - торговое помещение 200м2,(…
Цена по запросу
Оставить заявку

Типы недвижимости в Приволжском федеральном округе

офисы
производственные здания
инвестиционная недвижимость
склады
Realting.com
Перейти