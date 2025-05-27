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Коммерческая недвижимость в Северо-Западном федеральном округе, Россия

Санкт-Петербург
5
Калининград
44
70 объектов найдено
Коммерческое помещение 87 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 87 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 87 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения, высокие потолки 3,2 метра. Отдeльный центральный вxoд, гpуз…
$136,460
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Коммерческое помещение 67 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 67 м²
Калининград, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения/готовый бизнес, в данный момент действующий салон красоты, п…
$79,602
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Коммерческое помещение 75 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 75 м²
Калининград, Россия
Площадь 75 м²
Этаж 1/10
Пpeдлагаем помещения свoбоднoго назначения в здaнии ЖK Pусcкaя Eвpoпa . Помещение сдано в ар…
$256,482
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Коммерческое помещение 600 м² в Пионерский, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Пионерский, Россия
Площадь 600 м²
Продается земельный участок в центре курортного города Пионерский. Кадастровый номер 39:19:0…
$50,414
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Коммерческое помещение 178 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 178 м²
Калининград, Россия
Число комнат 7
Площадь 178 м²
Этаж 1/5
Помещение ул. Чкалова,24 под офис 178 кв.метров. с отдельным входом. 7 кабинетов, 2 сан.узла…
$240,069
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Коммерческое помещение 520 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 520 м²
Калининград, Россия
Площадь 520 м²
Этаж 1/1
Помещение свободного назначения в центре города Подходит под любой вид бизнеса Площадь 520 к…
$579,956
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Коммерческое помещение 93 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения с отдельным входом в жилом микрорайоне Зеленоградска Свежая …
$85,856
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Коммерческое помещение 1 030 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 1 030 м²
Калининград, Россия
Площадь 1 030 м²
Инвестиционная возможность: Земельный участок под строительство малоэтажного многоквартирног…
$366,421
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Коммерческое помещение 1 152 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 1 152 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
Продается встроенно-пристроенное торговое помещение площадью 1152 кв.м. в густонаселенном ра…
$619,125
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Коммерческое помещение 81 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 81 м²
Калининград, Россия
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/6
Офисное помещение 68 кв.метров с отдельным входом по ул.Добролюбова ор-р Красносельская. Пол…
$51,173
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Коммерческое помещение 236 м² в Советск, Россия
Коммерческое помещение 236 м²
Советск, Россия
Площадь 236 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажное здание площадью 112,4м2, расположенное на участке 14,25 соток (в собст…
$138,861
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Коммерческое помещение 378 м² в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Коммерческое помещение 378 м²
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Площадь 378 м²
Этаж 3/3
Офисное помещение по ул.Дзержинского, 246 ор-р ул.Большая Окружная. Помещение находится в зд…
$49,277
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Коммерческое помещение 11 660 м² в Пионерский городской округ, Россия
Коммерческое помещение 11 660 м²
Пионерский городской округ, Россия
Площадь 11 660 м²
Количество этажей 4
Апарт отель на берегу моря в Пионерский. Два здания. Сдача - конец 2025 года. 4 этажа. 4 под…
$16,43 млн
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 1 000 м²
Калининград, Россия
Площадь 1 000 м²
Земельный участок Пром.назначения 0,33 га. Местоположение: Центральный район, Проспект Побед…
$82,129
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Коммерческое помещение 460 м² в Высокое, Россия
Коммерческое помещение 460 м²
Высокое, Россия
Площадь 460 м²
Этаж 1/2
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ГУРЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ПОСЕЛОК ТРУБКИНО ( ориентир поселок Заозерье ,О…
$1,137
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Коммерческое помещение 472 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 472 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 472 м²
Этаж 5/6
Представляем Вашему вниманию помещение свободного назначения в Рыбной деревне. Данный объект…
$1,45 млн
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Коммерческое помещение 87 500 м² в Тимирязево, Россия
Коммерческое помещение 87 500 м²
Тимирязево, Россия
Площадь 87 500 м²
Продам земельный участок сельскохозяйственного назначения рядом с федеральной трассой на г. …
$27,797
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Коммерческое помещение 2 750 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 2 750 м²
Калининград, Россия
Площадь 2 750 м²
Земельный участок 27,5 сот. г. Калининград, ул. Карташева, 12А. Кад. номер 39:15:110648:30. …
$227,434
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Коммерческое помещение 140 м² в Балтийск, Россия
Коммерческое помещение 140 м²
Балтийск, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
$189,528
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Коммерческое помещение 59 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 59 м²
Калининград, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 1/7
Помещение свободного назначения, расположенное в жилом доме на первой линии от Советского пр…
$48,014
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Коммерческое помещение 93 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Калининград, Россия
Площадь 93 м²
Количество этажей 3
Помещение свободного назначения, в данный момент действующий магазин. Первая линия, отоплени…
$176,893
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Коммерческое помещение 103 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 103 м²
Калининград, Россия
Площадь 103 м²
Этаж 1/9
Торговое помещение 102,6 кв.м. по Московскому проспекту. Отдельный вход. Высота потолка 3,10…
$195,846
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Коммерческое помещение 71 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 71 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 71 м²
Этаж 1/7
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ ! Продажа помещения свободного назначения по ул…
$65,703
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Коммерческое помещение 51 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 51 м²
Калининград, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/3
Продам офис, торговое помещение, площадью 51 кв.м., расположенный в нежилом административном…
$162,994
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Коммерческое помещение 600 м² в Пионерский, Россия
Коммерческое помещение 600 м²
Пионерский, Россия
Площадь 600 м²
Продается земельный участок в центре курортного города Пионерский. Кадастровый номер: 39:19:…
$69,494
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Коммерческое помещение 70 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 70 м²
Калининград, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Предлагаем помещение свободного назначения в центре города Московский проспект 26-30, рядом …
$195,846
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Коммерческое помещение 109 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 109 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/14
Продается помещение свободного назначения в подвале многоквартирного жилого дома, с правиль…
$98,430
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Коммерческое помещение 601 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 601 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 601 м²
Количество этажей 3
В продаже три этажа в нежилом здании на торговой базе "Полоцкий". Высокий трафик людей. Откр…
$379,055
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Коммерческое помещение 87 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 87 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 87 м²
Продается коммерческое помещение с арендатором Долгосрочный договор аренды (федеральная сеть…
$108,663
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Коммерческое помещение 112 м² в Советск, Россия
Коммерческое помещение 112 м²
Советск, Россия
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
В продаже двухэтажное здание площадью 112,4м2, расположенное на участке 14,25 соток (в собст…
$149,095
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