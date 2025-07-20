Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Нижегородская область
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Нижегородской области, Россия

Нижний Новгород
46
Городец
5
62 объекта найдено
Коммерческое помещение 172 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 172 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 172 м²
Этаж 1/17
Продается работающий салон красоты высокого класса в самом центре города на красной линии. П…
$627,925
Оставить заявку
Инвестиционная 670 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$317,656
Оставить заявку
Инвестиционная 261 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 261 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 261 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$648,019
Оставить заявку
Инвестиционная 140 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 140 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Продаю нежилое помещение площадью 140 метров , полуподвал. Помещение расположено в жилом дом…
$95,297
Оставить заявку
Инвестиционная 46 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 46 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным федеральным арендатором. Красная линия. О…
$111,180
Оставить заявку
Коммерческое помещение 184 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 184 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 184 м²
Этаж -1/12
Цена снижена! Продается коммерческое помещение - 184 кв.м. Самый центр города! 2 минуты ход…
$266,831
Оставить заявку
Отель 670 м² в Городец, Россия
Отель 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Продаю отдельно стоящее здание 670 метров на земельном участке 6 соток, всё в собственности.…
$317,656
Оставить заявку
Ресторан, кафе 167 м² в Зелёный Город, Россия
Ресторан, кафе 167 м²
Зелёный Город, Россия
Площадь 167 м²
Этаж 1/1
Предлагается к приобретению отдельностоящее здание, обладающее исключительным потенциалом дл…
$66,701
Оставить заявку
Инвестиционная 930 м² в Семёнов, Россия
Инвестиционная 930 м²
Семёнов, Россия
Площадь 930 м²
Этаж 2/2
Продается готовый бизнес. Предприятие работает. Продается по выгодной цене.    Деревообраб…
$114,356
Оставить заявку
Коммерческое помещение 50 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 50 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/1
В продаже здание 50.3 кв м по первой линии, ранее использовалось как продуктовый магазин. То…
$28,030
Оставить заявку
Инвестиционная 66 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 66 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продается   3х комнатная, лакация рядом с Пл. Лядова, университетом Лобачевского, Российским…
$164,103
Оставить заявку
Склад 830 м² в Нижний Новгород, Россия
Склад 830 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 830 м²
Этаж 1/1
Продаю производственное здание на красной линии. - 500 кв.м. - первый этаж - 77, 5 кв.м. вт…
$584,361
Оставить заявку
Коммерческое помещение 103 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 103 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 103 м²
Этаж -1/19
В продаже помещение со своим входом, расположено по красной линии. Хорошая проходимость.
$89,744
Оставить заявку
Инвестиционная 312 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 312 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$806,091
Оставить заявку
Инвестиционная 43 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 43 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается готовый бизнес: Магазин мужской одежды "Truvor".  В стоимость входит: -помещен…
$317,656
Оставить заявку
Инвестиционная 200 м² в Belka, Россия
Инвестиционная 200 м²
Belka, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
В сердце Княгининского района, в живописном селе Белка, что в 88 километрах от Нижнего Новго…
$34,633
Оставить заявку
Производство 718 м² в Бор, Россия
Производство 718 м²
Бор, Россия
Площадь 718 м²
Этаж 1/1
Продается производственное, отдельностящее здание площадью 718 кв.м. Здание расположено на з…
$635,313
Оставить заявку
Офис 75 м² в Нижний Новгород, Россия
Офис 75 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Этаж -1/4
Продаю офис на Алексеевской 24б, помещение 4, в цоколе. 75 кв.м, Евроремонт, однообъемное пр…
$49,554
Оставить заявку
Инвестиционная 892 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 892 м²
Городец, Россия
Площадь 892 м²
Этаж 4/4
Продам торговый комплекс с арендаторами.  Здание капитального строения представляет из себ…
$209,653
Оставить заявку
Инвестиционная 670 м² в Городец, Россия
Инвестиционная 670 м²
Городец, Россия
Площадь 670 м²
Этаж 2/2
Прoдaю готoвый бизнеc. Кафе, гостиница, сауна, летняя веранда с зоной мангала. Большая удобн…
$317,656
Оставить заявку
Инвестиционная 1 200 м² в Бор, Россия
Инвестиционная 1 200 м²
Бор, Россия
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Продаю здание отдельно стоящее на 80% заполненное арендаторами. 1, 2 этажи заполнены арендат…
$427,631
Оставить заявку
Инвестиционная 785 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 785 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 785 м²
Этаж 1/1
Продаю готовый бизнес, 100% доли в Уставном капитале . Актив - помещение 785 кв.м,   земли 1…
$914,851
Оставить заявку
Инвестиционная 146 м² в Кстово, Россия
Инвестиционная 146 м²
Кстово, Россия
Площадь 146 м²
Этаж 3/3
Продаю отдельно стоящее здание, расположенное на одной из центральных улиц города!  Больши…
$254,125
Оставить заявку
Ресторан, кафе 684 м² в Нижний Новгород, Россия
Ресторан, кафе 684 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 684 м²
Этаж -1/2
Продается-помещение свободного назначения, общей площадью 684 кв.м., разделено на два отдель…
$1,00 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 109 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 109 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
Уникальное предложение! Коммерческая недвижимость на улице Коминтерна, д 182   в Сормовском …
$190,984
Оставить заявку
Коммерческое помещение 5 400 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 5 400 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 4
Продается отдельно стоящее здание со своей территорией, общей площадью 5400 м2. Расположено…
$1,81 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 313 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 313 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 313 м²
Этаж 1/16
В продаже коммерческое помещение свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода.  …
$906,769
Оставить заявку
Коммерческое помещение 143 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 143 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 143 м²
Этаж 1/19
Продается кафе с оборудованием и мебелью. Помещение в собственности. Зал на 28 мест. Кафе ра…
$463,778
Оставить заявку
Инвестиционная 57 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 57 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 57 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным арендатором. Помещение имеет отдельный вх…
$126,427
Оставить заявку
Инвестиционная 950 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 950 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
$508,250
Оставить заявку

Типы недвижимости в Нижегородской области

рестораны
производственные здания
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти