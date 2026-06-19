Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Южный федеральный округ
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Южном федеральном округе, Россия

;
Сочи
3
Краснодарский край
4
Ростовская область
3
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 22 м² в городской округ Сочи, Россия
Коммерческое помещение 22 м²
городской округ Сочи, Россия
Площадь 22 м²
Арт. 137060546 Сочи . Апартамент на берегу моря . Первая береговая . АК ФРЕГАТ (FREE GATE…
$143,220
Оставить заявку
Отель 600 м² в Кабардинка, Россия
Отель 600 м²
Кабардинка, Россия
Площадь 600 м²
Этаж 3/3
Предлагаю вашему вниманию готовый бизнес жилой дом с 21 гостевыми комнатами, расположенный …
$2,30 млн
Оставить заявку
Отель 138 м² в городской округ Сочи, Россия
Отель 138 м²
городской округ Сочи, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 10
К продаже гостиничный номер, 137.70 м2 Гостиничный комплекс «Нескучный сад» 1 литер…
$1,70 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
International Property AlertInternational Property Alert
Склад 2 700 м² в Ростов-на-Дону, Россия
Склад 2 700 м²
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 2 700 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 2700 м², в том чи…
$50,172
Оставить заявку
Склад 5 030 м² в Ростов-на-Дону, Россия
Склад 5 030 м²
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 5 030 м²
Этаж 1
Отапливаемый склад Класс A в аренду. Объявление актуально. Общая площадь 5200 м², в том чи…
$93,469
Оставить заявку
Ресторанный комплекс в Бердянске в Золотая Коса, Россия
Ресторанный комплекс в Бердянске
Золотая Коса, Россия
Площадь 245 м²
Продажа готового ресторана. Бердянск, Азовское побережье. Фото ресторанного комплекса вышле…
$691,872
Оставить заявку
TekceTekce
Инвестиционная в Сочи, Россия
Инвестиционная
Сочи, Россия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРА Отель и оздоровительный центр  на Красной Поляне   1. Суть предлож…
$509,08 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти