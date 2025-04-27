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Коммерческая недвижимость в городском округе Нижнем Новгород, Россия

инвестиционная недвижимость
16
40 объектов найдено
Инвестиционная 186 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 186 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 186 м²
Этаж 1/2
Продам помещение на 1 этаже с отдельным входом на оживленной улице Нижегородского района Иль…
$303,982
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Инвестиционная 785 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 785 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 785 м²
Этаж 1/1
Продаю готовый бизнес, 100% доли в Уставном капитале . Актив - помещение 785 кв.м,   земли 1…
$995,048
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Инвестиционная 112 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 112 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$279,663
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Коммерческое помещение 313 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 313 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 313 м²
Этаж 2/16
В продаже коммерческие помещения свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода.  …
$753,559
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Офис 75 м² в Нижний Новгород, Россия
Офис 75 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 75 м²
Этаж -1/4
Продаю офис на Алексеевской 24б, помещение 4, в цоколе. 75 кв.м, Евроремонт, однообъемное пр…
$47,421
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Коммерческое помещение 164 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 164 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 164 м²
Этаж 2/2
Уникальное предложение. Дом архитектора Л.Д.Агафонова. Продаю отдельно стоящее здание в ист…
$851,150
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Производство 5 690 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 5 690 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 5 690 м²
Этаж 2/3
Продаются помещения общей площадью 5690м2, состоящие из 1490м2 2-й этаж 901.4м2 3-й этаж 1…
$674,690
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Инвестиционная 1 500 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 1 500 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Здание отдельно стоящее, отель, 3 этажа, с ремонтом, укомплектованый гостиничный бизнес, на …
$766,035
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Инвестиционная 134 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 134 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 134 м²
Этаж 1/10
Продается помещение в центре города, в районе ТЦ Этажи. Великолепный пешеходный и автомобиль…
$364,778
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Коммерческое помещение 54 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 54 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 54 м²
Этаж 1/5
Продаётся офисное помещение. Отдельный вход, холл, комната персонала 13, 9 кв.м, отдельно вы…
$119,688
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Коммерческое помещение 230 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 230 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 230 м²
Этаж 1/9
Предлагаю в продажу помещение пристроенное к жилому дому с отдельным входом (можно организов…
$243,186
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Коммерческое помещение 79 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 79 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 79 м²
Этаж 1/6
Продается помещение в цокольном этаже с действующим магазином. Общая площадь 79 м2. Есть ещё…
$121,593
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Инвестиционная 278 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 278 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 278 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 277, 8 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$687,054
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Коммерческое помещение 103 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 103 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 103 м²
Этаж -1/19
В продаже помещение со своим входом, расположено по красной линии. Хорошая проходимость.
$103,354
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Коммерческое помещение 24 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 24 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 24 м²
Продаю машиноместо площадью 26 кв.м. Отопление, свет, охрана, видеонаблюдение. Закрытый дво…
$19,455
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Инвестиционная 46 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 46 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 46 м²
Этаж 1/5
В продажу отличное торговое помещение с стабильным федеральным арендатором. Красная линия. О…
$106,394
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Производство 900 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 900 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продается отдельностоящее здание свободного назначения.   Идеально под производство, склад, …
$717,397
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Коммерческое помещение 1 120 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 1 120 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 3
Помещения, расположенные на 3-х этажах кирпичного старинного особняка со своим внутренним дв…
$1,15 млн
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Коммерческое помещение 5 400 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 5 400 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 5 400 м²
Количество этажей 4
Продается отдельно стоящее здание со своей территорией, общей площадью 5400 м2. Расположено…
$1,81 млн
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Инвестиционная 80 м² в городской округ Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 80 м²
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Продам нежилое торговое помещение - цокольный этаж, 80 кв. м. Дом на красной линии. Проспект…
$71,740
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Инвестиционная 43 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 43 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
Продается готовый бизнес: Магазин мужской одежды "Truvor".  В стоимость входит: -помещен…
$303,982
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Коммерческое помещение 1 183 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 1 183 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 1 183 м²
Этаж 3/3
Продается административно-производственное 3-х этажное здание 1974 года постройки из силикат…
$316,141
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Коммерческое помещение 143 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 143 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 143 м²
Этаж 1/19
Продается кафе с оборудованием и мебелью. Помещение в собственности. Зал на 28 мест. Кафе ра…
$443,814
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Коммерческое помещение 313 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 313 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 313 м²
Этаж 1/16
В продаже коммерческое помещение свободного назначения в самом центре Нижнего Новгорода.  …
$867,735
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Инвестиционная 950 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 950 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 950 м²
Количество этажей 3
Продам отдельно стоящее здание в Сормовской районе, 3 этажа, кухня, все коммуникации, под лю…
$486,371
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Коммерческое помещение 42 м² в городской округ Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 42 м²
городской округ Нижний Новгород, Россия
Площадь 42 м²
Характеристика объекта:   Предлагаем в продажу редкий вариант 2-этажного гаража с земель…
$44,989
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Коммерческое помещение 184 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 184 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 184 м²
Этаж -1/12
Цена снижена! Продается коммерческое помещение - 184 кв.м. Самый центр города! 2 минуты ход…
$255,345
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Инвестиционная 312 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 312 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 312 м²
Этаж 1/1
Продается коммерческое помещение 311, 9 кв.м. в ЖК "Атлант сити". Высокие потолки - 10, 3 кв…
$771,390
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Инвестиционная 66 м² в Нижний Новгород, Россия
Инвестиционная 66 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 66 м²
Этаж 1/4
Продается 4 ре арендные студии по цене одной квартиры, лакация рядом с Пл. Лядова, университ…
$159,773
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Коммерческое помещение 84 м² в Нижний Новгород, Россия
Коммерческое помещение 84 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Воспользуйтесь самым выгодным предложением!!! Предлагаем Вашему вниманию коммерческую недвиж…
$78,315
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