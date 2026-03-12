Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Россия
  3. Московская область
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Московской области, Россия

Котельники
57
Подольск
36
Домодедово
24
Балашиха
19
686 объектов найдено
Склад 1 034 м² в Токарёво, Россия
Склад 1 034 м²
Токарёво, Россия
Площадь 1 034 м²
Этаж 1
Шаг колонн - 12х18м Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13785
$1,81 млн
Склад 100 000 м² в муниципальный округ Истра, Россия
Склад 100 000 м²
муниципальный округ Истра, Россия
Площадь 100 000 м²
Этаж 1
Индустриальный парк "Новопетровское" класса "А" расположен в 78 км. в западном направлении о…
$153,98 млн
Склад 3 654 м² в Балашиха, Россия
Склад 3 654 м²
Балашиха, Россия
Площадь 3 654 м²
Этаж 1
К аренде предлагается складской комплекс площадью 3 654м2 Земельный участок 0,46Га в собст…
$12,682
Склад 1 627 м² в Обухово, Россия
Склад 1 627 м²
Обухово, Россия
Площадь 1 627 м²
Этаж 1
Предлагается к аренде складское помещение площадью 1626,7м2 Площадь склада- 1479,2м2, площад…
$24,808
Склад 6 588 м² в Наро-Фоминский городской округ, Россия
Склад 6 588 м²
Наро-Фоминский городской округ, Россия
Площадь 6 588 м²
Этаж 1
От собственника сдается современный складской комплекс класса А, 6 588 м² в технопарке «Свит…
$126,800
Склад 2 600 м² в Электросталь, Россия
Склад 2 600 м²
Электросталь, Россия
Площадь 2 600 м²
Этаж 4
2 грузовых лифта по 5 тонн и 2 грузовых подъемника по 3 тонны. Имеются также офисные и подс…
$12,306
Склад 576 м² в городской округ Солнечногорск, Россия
Склад 576 м²
городской округ Солнечногорск, Россия
Площадь 576 м²
Этаж 1
Склад 576 м² - 33 км от МКАД. Забудьте о проблемах с логистикой! Растите вместе с нами! Об…
$981,415
Склад 10 500 м² в Клин, Россия
Склад 10 500 м²
Клин, Россия
Площадь 10 500 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса "А". Местоположение: МО, г. Клин, 72 км от МКАД по Ленинг…
$146,856
Склад 2 000 м² в городской округ Солнечногорск, Россия
Склад 2 000 м²
городской округ Солнечногорск, Россия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1
Аренда склада 2000 м² — идеальное решение для вашего бизнеса всего в 33 км от МКАД! Преимущ…
$37,863
Склад 11 200 м² в городской округ Подольск, Россия
Склад 11 200 м²
городской округ Подольск, Россия
Площадь 11 200 м²
Этаж 1
Рабочая высота 13,2 м, колонны железобетонные; Парковочные места для грузового и легкового а…
$201,197
Склад 3 270 м² в Токарёво, Россия
Склад 3 270 м²
Токарёво, Россия
Площадь 3 270 м²
Этаж 1
Шаг колонн - 12х18м Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13790
$5,72 млн
Склад 5 840 м² в Раменский муниципальный округ, Россия
Склад 5 840 м²
Раменский муниципальный округ, Россия
Площадь 5 840 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса B. Московская обл, г Раменское, село Зеленая Слобо…
$45,436
Склад 5 000 м² в городской округ Мытищи, Россия
Склад 5 000 м²
городской округ Мытищи, Россия
Площадь 5 000 м²
Этаж 1
На продажу предлагается отапливаемое производственное помещение класса B. Московская обл, г …
$4,16 млн
Склад 504 м² в городской округ Солнечногорск, Россия
Склад 504 м²
городской округ Солнечногорск, Россия
Площадь 504 м²
Этаж 1
Купите свой склад 504 м² в 33 км от МКАД – Старт вашего успешного бизнеса!🔥 Ищете идеальный…
$858,738
Склад 615 м² в Токарёво, Россия
Склад 615 м²
Токарёво, Россия
Площадь 615 м²
Этаж 1
Шаг колонн - 12х18м Готовность к въезду – сентябрь 2026г. ID: w13782
$1,07 млн
Склад 7 392 м² в Лосино-Петровский, Россия
Склад 7 392 м²
Лосино-Петровский, Россия
Площадь 7 392 м²
Этаж 1
Производственые помещения располагаются на 1 и 2 этажах отдельно стоящего здания. Пол бетонн…
$97,956
Склад 1 570 м² в Спас-Каменка, Россия
Склад 1 570 м²
Спас-Каменка, Россия
Площадь 1 570 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Дмитров, деревня Спас-Каменка, ул Ре…
$29,730
Офис 136 м² в Красногорск, Россия
Офис 136 м²
Красногорск, Россия
Площадь 136 м²
Этаж 4
Офис в Красногорске. Продается как готовый арендный бизнес, арендатор на 11 месячном договор…
$321,034
Склад 4 868 м² в Спас-Каменка, Россия
Склад 4 868 м²
Спас-Каменка, Россия
Площадь 4 868 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Дмитров, деревня Спас-Каменка, ул Ре…
$92,168
Склад 3 724 м² в Подольск, Россия
Склад 3 724 м²
Подольск, Россия
Площадь 3 724 м²
Этаж 1
1 этaж производственный отапливаемый кoрпуc площадью 3 724кв.м. Paзмер корпуса 24 х 72 м. В…
$29,029
Склад 3 000 м² в городской округ Подольск, Россия
Склад 3 000 м²
городской округ Подольск, Россия
Площадь 3 000 м²
Этаж 1
Рабочая высота 13,2 м, колонны железобетонные; Парковочные места для грузового и легкового а…
$53,892
Склад 4 000 м² в Горки Ленинские, Россия
Склад 4 000 м²
Горки Ленинские, Россия
Площадь 4 000 м²
Этаж 1
Ф-А: В аренду предлагается складская площадь класса "А". Местоположение: МО, г. Видное, рп Г…
$71,562
Склад 1 440 м² в Zabolote, Россия
Склад 1 440 м²
Zabolote, Россия
Площадь 1 440 м²
Этаж 1
В аренду предлагается склад класса A. Московская обл, г Домодедово, деревня Заболотье, стр 1…
$30,063
Склад 7 020 м² в Менделеево, Россия
Склад 7 020 м²
Менделеево, Россия
Площадь 7 020 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемое производственное помещение класса A. Московская обл, г Со…
$110,750
Склад 864 м² в городской округ Солнечногорск, Россия
Склад 864 м²
городской округ Солнечногорск, Россия
Площадь 864 м²
Этаж 1
Аренда склада 864 м² — всего 33 км от МКАД! Отличное решение для вашего бизнеса! Складские…
$16,357
Склад 31 390 м² в Домодедово, Россия
Склад 31 390 м²
Домодедово, Россия
Площадь 31 390 м²
Этаж 1
В аренду предлагается теплый склад класса A. Московская обл, г Домодедово, деревня Данилово,…
$443,056
Склад 4 724 м² в Лобня, Россия
Склад 4 724 м²
Лобня, Россия
Площадь 4 724 м²
Этаж 1
Площадь склада - 4 724 к.м. из них: административно-бытовая часть - 451 кв.м., мезонин - 38…
$96,985
Склад 4 165 м² в Томилино, Россия
Склад 4 165 м²
Томилино, Россия
Площадь 4 165 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса A. Московская обл, г Люберцы, пгт Том…
$78,856
Склад 7 923 м² в Томилино, Россия
Склад 7 923 м²
Томилино, Россия
Площадь 7 923 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемый теплый склад класса A. Московская обл, г Люберцы, пгт Том…
$149,995
Склад 1 000 м² в Большое Буньково, Россия
Склад 1 000 м²
Большое Буньково, Россия
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Расположение: Московская обл, г. Ногинск, деревня Большое Буньково, ул. Пролетарская, д. 12 …
$10,728
