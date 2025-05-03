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Коммерческая недвижимость в Саратовской области, Россия

Саратов
52
53 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 871 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 1 871 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 871 м²
Купите помещение в районе ЖК Царицынский Расположение: г. Саратов, ул. Новоузенская, д. …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 168 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 1 168 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 168 м²
Продается цокольное помещение в ЖК "Князевский". Расположение: ул. Мичурина, 150/154 Описа…
Цена по запросу
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Офис 30 м² в Саратов, Россия
Офис 30 м²
Саратов, Россия
Площадь 30 м²
Продается помещение в офисном здании, расположенном на ул. Чапаева (напротив Цирка). Распо…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 4 996 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 4 996 м²
Саратов, Россия
Площадь 4 996 м²
Предложение по приобретению на Вольском тракте, недалеко от HAPPY МОЛЛ. Расположение: Вольс…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 190 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 190 м²
Саратов, Россия
Площадь 190 м²
Продается база в Энгельсе напротив завода Хенкель. Здание 140 кв.м. и холодный склад 50 кв.…
Цена по запросу
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Склад 195 м² в Саратов, Россия
Склад 195 м²
Саратов, Россия
Площадь 195 м²
Предлагается к покупке часть здания с арендаторами. Первый этаж занимает долгосрочный федер…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 942 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 942 м²
Саратов, Россия
Площадь 942 м²
Продаётся имущественный комплекс на набережной Волги в центре Вольска. Площадь земельного у…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 220 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 220 м²
Саратов, Россия
Площадь 220 м²
Помещение на 1ой линии по Чернышевского, район Набережной. Рядом жилмассив, напротив Волжск…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Саратов, Россия
Склад 1 200 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 200 м²
Предлагаем к приобретению многофункциональный объект на Сокуре   Расположение: Сокурский т…
Цена по запросу
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Офис 257 м² в Саратов, Россия
Офис 257 м²
Саратов, Россия
Площадь 257 м²
Продается офисное помещение в историческом центре города, возле Администрации Волжского райо…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 10 913 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 10 913 м²
Саратов, Россия
Площадь 10 913 м²
Продаётся земельный участок в  центре проведения досуга Ленинского района с отдельно стоя…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 370 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 370 м²
Саратов, Россия
Площадь 370 м²
Продается действующий банный комплекс. Пять финских саун, большой бассейн, комнаты отдыха. …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 668 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 1 668 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 668 м²
Инвестиционное предложение: комплекс коммерческих объектов Верхнего рынка с действующими а…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 66 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 66 м²
Саратов, Россия
Площадь 66 м²
Продается помещение свободного назначения. Находится на первой линии по улице Чернышевского…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 4 181 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 4 181 м²
Саратов, Россия
Площадь 4 181 м²
Нововое автономное здание 4181 кв м . Назначение: многофункциональный медцентр, поликлинич…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 365 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 365 м²
Саратов, Россия
Площадь 365 м²
Предлагается к продаже помещение свободного назначения. 1 этаж - торговое помещение 200м2,(…
Цена по запросу
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Склад 50 м² в Саратов, Россия
Склад 50 м²
Саратов, Россия
Площадь 50 м²
Предлагаем к продаже отдельно стоящий магазин 50,2 м2 на пересечении улиц Большой Горной и …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 2 536 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 2 536 м²
Саратов, Россия
Площадь 2 536 м²
Саратов — крупный промышленный город России, особенно в нефтегазовой отрасли. Город располож…
$536,875
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Коммерческое помещение 163 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 163 м²
Саратов, Россия
Площадь 163 м²
Продается помещение под производство. Оборудовано под рыбный цех. Здание площадью 163 кв.м…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 122 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 122 м²
Саратов, Россия
Площадь 122 м²
Купите арендный бизнес с федеральным арендатором в Заводском районе с окупаемостью менее 10…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 223 м² в городской округ Саратов, Россия
Коммерческое помещение 223 м²
городской округ Саратов, Россия
Площадь 223 м²
Предлагаем к приобретению з/у на Песчаном умете   Площадь: 223 кв.м. Разрешенное использо…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 784 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 784 м²
Саратов, Россия
Площадь 784 м²
Продается коммерческое помещение на улице с высоким пешеходным и автомобильным трафиками! …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 174 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 174 м²
Саратов, Россия
Площадь 174 м²
Помещение на проспекте им. Столыпина (угол Горького). 129, 3 кв. м на 1ом этаже+ 45 кв. м …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 57 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 57 м²
Саратов, Россия
Площадь 57 м²
В жилом микрорайоне в районе рядом с Политехническим университетом продается коммерческое …
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 1 781 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 1 781 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 781 м²
Продается помещение , расположенное на центральной улице Ленинского района Расположение: …
Цена по запросу
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Производство 30 278 м² в Саратов, Россия
Производство 30 278 м²
Саратов, Россия
Площадь 30 278 м²
Продажа земельного участка в одном из центральных районов Саратова с расположенным на нем ко…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 26 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 26 м²
Саратов, Россия
Площадь 26 м²
Продается торговое, отдельно стоящее помещение в месте с высоким пешеходным трафиком. Рас…
Цена по запросу
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Склад 135 м² в Саратов, Россия
Склад 135 м²
Саратов, Россия
Площадь 135 м²
Предлагаем к продаже помещение 135м2, в центральной части города, на улице Московской, в зда…
Цена по запросу
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Коммерческое помещение 178 м² в Саратов, Россия
Коммерческое помещение 178 м²
Саратов, Россия
Площадь 178 м²
Продается помещение , расположенное на центральной улице Ленинского района Расположение: …
Цена по запросу
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Офис 2 441 м² в Саратов, Россия
Офис 2 441 м²
Саратов, Россия
Площадь 2 441 м²
Отдельно стоящее фронтальное здание на территории делового пространства. Основные параметр…
Цена по запросу
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