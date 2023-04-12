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Купить инвестиционная недвижимость в Черногории

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42 объекта найдено
Инвестиционнаяв Borje, Черногория
Инвестиционная
Borje, Черногория
210 м² 1 Этаж
€ 220,000
Жабляк, Борье — Три новых дома на продажу / Арендный бизнес  Продаются три новых дома: На у…
Инвестиционнаяв Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Инвестиционнаяв Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
16 287 м²
Цена по запросу
Инвестиционнаяв Жабляк, Черногория
Инвестиционная
Жабляк, Черногория
230 м² 2 Этаж
€ 600,000
Жабляк, Центр — Дом на восемь квартир в центре города на продажу — Арендный бизнес   Продает…
Инвестиционная 1 спальняв Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат 118 м²
€ 240,000
Отремонтированный ресторан общественного питания расположен на побережье и состоит из рестор…
Инвестиционнаяв Радовичи, Черногория
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
3 600 м²
€ 6,145,000
Инвестиционнаяв Zelenika-Kuti, Черногория
Инвестиционная
Zelenika-Kuti, Черногория
16 403 м²
€ 3,500,000
Инвестиционнаяв Будва, Черногория
Инвестиционная
Будва, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв canj, Черногория
Инвестиционная
canj, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Тиват, Черногория
Инвестиционная
Тиват, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Свети-Стефан, Черногория
Инвестиционная
Свети-Стефан, Черногория
€ 800,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Rudnica, Черногория
Инвестиционная
Rudnica, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Rudnica, Черногория
Инвестиционная
Rudnica, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Колашин, Черногория
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционнаяв Доброта, Черногория
Инвестиционная
Доброта, Черногория
400 м²
€ 350,000
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …
Инвестиционная 10 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 10 спален
Marovici, Черногория
1 400 м²
€ 750,000
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
Инвестиционная 8 спаленв Marovici, Черногория
Инвестиционная 8 спален
Marovici, Черногория
600 м²
€ 280,000
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
Инвестиционнаяв Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная
Рафаиловичи, Черногория
35 м²
€ 158,400
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
Инвестиционная 1 спальняв Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат 47 м²
€ 57,000
ПП на первом этаже, состоящий из одной комнаты с кухней и туалетом
Инвестиционная 2 спальнив Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
2 ванных комнат 170 м²
€ 240,000
Роскошные немеблированные офисные помещения, предназначенные для кейтеринга, например, ресто…
Инвестиционная 2 ванныхв Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 ванных
Подгорица, Черногория
2 ванных комнат 150 м²
€ 210,000
Меблированное офисное помещение с шестью офисами, кухней, ванной комнатой и противоугонной системой
Инвестиционная 1 спальняв Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат 280 м²
€ 128,750
Инвестиционнаяв Подгорица, Черногория
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
90 м²
€ 700
Роскошное коммерческое помещение, площадь 90 м2. Он имеет два входа, проводимое электричеств…
Инвестиционная 2 спальнив Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат 43 м²
€ 75,000
Инвестиционная 1 спальняв Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат 25 м²
€ 33,990
Инвестиционная 5 спаленв Подгорица, Черногория
Инвестиционная 5 спален
Подгорица, Черногория
2 ванных комнат 135 м²
€ 153,000
Инвестиционная 2 спальнив Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат 240 м²
€ 80,000
Пословни простор 240 м2 на площади 600 м2. Struktura: kancelarijski prostor 100 м2, magacins…

Регионы с недвижимостью на продажу

Подгорица
Колашин
Свети-Стефан
Zelenika-Kuti
Бар
Будва
Доброта
Жабляк
Тиват

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