Купить инвестиционная недвижимость в Черногории

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Инвестиционная
Borje, Черногория
210 м²
1 Этаж
€ 220,000
Жабляк, Борье — Три новых дома на продажу / Арендный бизнес Продаются три новых дома: На у…
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
Цена по запросу
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
16 287 м²
Цена по запросу
Инвестиционная
Жабляк, Черногория
230 м²
2 Этаж
€ 600,000
Жабляк, Центр — Дом на восемь квартир в центре города на продажу — Арендный бизнес Продает…
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
118 м²
€ 240,000
Отремонтированный ресторан общественного питания расположен на побережье и состоит из рестор…
Инвестиционная
Радовичи, Черногория
3 600 м²
€ 6,145,000
Инвестиционная
Zelenika-Kuti, Черногория
16 403 м²
€ 3,500,000
Инвестиционная
Будва, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
canj, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Тиват, Черногория
€ 450,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Свети-Стефан, Черногория
€ 800,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Rudnica, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Rudnica, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Колашин, Черногория
€ 250,000
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
Инвестиционная
Доброта, Черногория
400 м²
€ 350,000
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …
Инвестиционная 10 спален
Marovici, Черногория
1 400 м²
€ 750,000
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
Инвестиционная 8 спален
Marovici, Черногория
600 м²
€ 280,000
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
Инвестиционная
Рафаиловичи, Черногория
35 м²
€ 158,400
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
47 м²
€ 57,000
ПП на первом этаже, состоящий из одной комнаты с кухней и туалетом
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
2 ванных комнат
170 м²
€ 240,000
Роскошные немеблированные офисные помещения, предназначенные для кейтеринга, например, ресто…
Инвестиционная 2 ванных
Подгорица, Черногория
2 ванных комнат
150 м²
€ 210,000
Меблированное офисное помещение с шестью офисами, кухней, ванной комнатой и противоугонной системой
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
280 м²
€ 128,750
Инвестиционная
Подгорица, Черногория
90 м²
€ 700
Роскошное коммерческое помещение, площадь 90 м2. Он имеет два входа, проводимое электричеств…
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
43 м²
€ 75,000
Инвестиционная 1 спальня
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
25 м²
€ 33,990
Инвестиционная 5 спален
Подгорица, Черногория
2 ванных комнат
135 м²
€ 153,000
Инвестиционная 2 спальни
Подгорица, Черногория
1 ванных комнат
240 м²
€ 80,000
Пословни простор 240 м2 на площади 600 м2. Struktura: kancelarijski prostor 100 м2, magacins…
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