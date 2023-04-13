ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Гостиницы, отели
Купить отель в периферийная единица Пиерия, Греция
Катерини
51
Kallithea
10
Коринос
10
demos diou - olympou
5
Peristasi
1
Отель
Очистить
122 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 680,000
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
420 м²
€ 630,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 220 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 1,350,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 780,000
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 603 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 550,000
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 730,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет общей площадью 730 кв.м…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 360,000
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
370 м²
€ 400,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажный отель владеет площад…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 650,000
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
950 м²
€ 800,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 900 кв.м. в популярном курорте Пиерии. Гостиница имеет угловое …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 300 м²
€ 2,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 286 м²
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 750,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Площадь гостиницы со…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 650 кв.м. в ценре популярного туристического поселка. Гостиница…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 350,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 770,000
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
750 м²
€ 1,600,000
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
5
Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты