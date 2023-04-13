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Купить отель в периферийная единица Пиерия, Греция

Катерини
51
Kallithea
10
Коринос
10
demos diou - olympou
5
Peristasi
1
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122 объекта найдено
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 900,000
Предлагается на продажу гостиница в туристческом поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная го…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
565 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница им…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 320,000
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 100 м²
€ 680,000
Продается гостиница в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница располага…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
420 м²
€ 630,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 220 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей и владеет п…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 1,100,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехзвездочная гостиница владеет площадью…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 1,350,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
600 м²
€ 700,000
Продается четырехэтажная гостиница, общая площадь гостиницы составляет 600 кв.м. На первом э…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 780,000
Продается гостиница площадью 650 кв.м., в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Гостиница с…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 603 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 550,000
Продается пятиэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница расположена в курор…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 730,000
Продается гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница владеет общей площадью 730 кв.м…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 360,000
Продается гостиница площадью 900 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница находится на …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
370 м²
€ 400,000
Продается отель в курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажный отель владеет площад…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
215 м²
€ 390,000
Продается гостиница с курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет п…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 650,000
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
950 м²
€ 800,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 4 этажей …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
900 м²
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 900 кв.м. в популярном курорте Пиерии. Гостиница имеет угловое …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 300 м²
€ 2,100,000
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Пятиэтажная гостиница располаг…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 286 м²
€ 1,950,000
Продается гостиница в курортном поселке Пиерии. Отель был построен в 2016 году и состоит из …
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
700 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница на первой береговой линии в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состо…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
800 м²
€ 750,000
Продается гостиница в популярном курортном поселке Олимпийской Ривьеры. Площадь гостиницы со…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
2 000 м²
€ 1,500,000
Гостиничный комплекс расположился в горах, в окружении чудесной живописной природы Олимпийск…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
650 м²
€ 1,200,000
Продается гостиница площадью 650 кв.м. в ценре популярного туристического поселка. Гостиница…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 1000 кв.м. Гостиница состоит из 29 полностью оборудованных номе…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
500 м²
€ 350,000
Продается здание общей площадью 500 кв.м в Олимпийской ривьере. Здание состоит из семи магаз…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
850 м²
€ 770,000
Продается гостиница площадью 850 кв.м. в популярном курортном поселке Пиреии. Гостиница сост…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
580 м²
€ 650,000
Продается гостиница площадью 580 кв.м. в регионе Олимпийской Ривьеры. Здание состоит из 3 эт…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
750 м²
€ 1,600,000
Предлагаем Вашему вниманию Эксклюзив от Grekodom Development! Продается гостиница в живописн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Пиерия, Греция

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