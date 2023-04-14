Купить магазин в Германии

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22 объекта найдено
Магазинв Mommenheim, Германия
Магазин
Mommenheim, Германия
3 000 м²
€ 13,400
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
Магазинв Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
1 100 м²
€ 3,500,000
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
Магазинв Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
600 м²
€ 4,100,000
Сетевой магазин продуктов - супермаркет EDEKA в Мюнхене! Edeka Group является крупнейшей…
Магазинв Unterkirchberg, Германия
Магазин
Unterkirchberg, Германия
1 000 м²
€ 3,600,000
Новый сетевой супермаркет (сдача - 2021 г.) в Ульме с длительным договором аренды. Общая …
Магазинв Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
1 100 м²
€ 4,200,000
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…
Магазинв Хильден, Германия
Магазин
Хильден, Германия
800 м²
€ 3,500,000
Новый сетевой магазин ROSSMANN на первом этаже жилого дома с длительным договором аренды. …
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Объект на продажу - супермаркет с арендатор…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Описание:Недвижимость находится в небольшом городке. Арендатор - самая большая розничная сет…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Объект, который сеть является арендатором ресторана быстрого питания Burger King, продается …
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
Цена по запросу
Commercial property in North Rhine-Westphalia, Germany.An object for sale rented by a fast f…
Магазинв Willich, Германия
Магазин
Willich, Германия
Цена по запросу
На первом этаже расположены три коммерческих объекта общей площадью 1300 м2, супермаркет общ…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,405,000
Supermarket in North Rhine-Westphalia, Germany.Spermarket with tenant. The lease is for 15 y…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 3,250,000
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,430,000
Супермаркет в Северном Рейне-Вестфалии, Германия.Долгосрочная аренда на 15 лет. Объект был р…
Магазинв Cuxhaven, Германия
Магазин
Cuxhaven, Германия
€ 2,400,000
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
Магазинв Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 30,843,655
Строящийся торговый центр продается.Арендаторы: NETTO, Takko Fashion ( одежда ), фитнес-цент…
Магазинв Мюнхен, Германия
Магазин
Мюнхен, Германия
€ 13,335,000
For sale an apartment house with a diverse rental composition. Tenants: shop, fitness center…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 24,794,959
A shopping center with 35 tenants for sale. Main tenants: Netto Marken Discount, Rossmann, W…
Магазинв Нижняя Саксония, Германия
Магазин
Нижняя Саксония, Германия
1 000 м²
€ 1,794,000
Германия Земля Нижняя Саксония г.Штадтхаген Магазин на пешеходной улице …
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 16,500,000
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…
Магазинв Херне, Германия
Магазин
Херне, Германия
€ 3,225,000
Торговый центр, розничная торговляПлощадь здания 4 656 м2ROI% 9,10 Площадь участка 12 545 м2…
Магазинв Дортмунд, Германия
Магазин
Дортмунд, Германия
€ 2,515,000
Супермаркет в Беккуме, Германия.В центре города есть супермаркет в Беккуме.Земельный участок…

Регионы с недвижимостью на продажу

Северный Рейн-Вестфалия
Херне
Бавария
Мюнхен
Нижняя Саксония
Баден-Вюртемберг
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