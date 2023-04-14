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Купить магазин в Лидский район, Беларусь

Лида
6
Белицкий сельский Совет
1
Берёзовка
1
Магазин В архив
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8 объектов найдено
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
60 м² 1/2 Этаж
€ 54,289
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазинв Берёзовка, Беларусь
Магазин
Берёзовка, Беларусь
599 м² 1/2 Этаж
€ 330,259
Торговое помещение, склад, сфера услуг  г. Березовка, ул. Новогрудская, д.16А Площадь: …
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
2 885 м² 3/3 Этаж
€ 1,086
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
499 м² Количество этажей 2
€ 149,295
Продается здание. 408.8+72.5 м.кв. 7.4 соток земельный участок. Главное преимущество это бол…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
6 500 м² 1/1 Этаж
€ 724
продажа / аренда торговых площадей в новом масштабном ТЦ в Лиде(микрорайоне) «Север» 9000кв.…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
2 885 м² 3/3 Этаж
€ 452
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
Магазинв Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
60 м² 1/2 Этаж
€ 54,289
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазинв Белица, Беларусь
Магазин
Белица, Беларусь
385 м² Количество этажей 2
€ 10,858
Продажа здания 385.2 кв.м. с земельным участком в аг. Белица. Первый этаж 64,6 кв.м., второй…

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