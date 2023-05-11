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Магазины в Гродненской области, Беларусь

Гродно
14
Лида
6
Магазин В архив
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30 объектов найдено
Магазин в Зельва, Беларусь
Магазин
Зельва, Беларусь
Площадь 324 м²
€ 349,668
Продажа. Магазин, торговое помещение. Адрес: гп. Зельва, ул. Чапаева 7 Площадь - 324,4 м2 Це…
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
€ 6
Сдаётся в аренду нежилое помещение на улице Врублевского 5 А. Объект располагается в микрора…
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€ 54,632
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 46 м²
Количество этажей 1
€ 11
Сдается в АРЕНДУ помещение 46,0 м2 на ул. Горького, 73. Сделан свежий ремонт, оборудован сан…
Магазин в Демброво, Беларусь
Магазин
Демброво, Беларусь
Площадь 762 м²
Этаж 1/1
€ 53,721
Продается комплексное здание с большим участком земли. Хорошие подъездные пути с трассы &quo…
Магазин в Берёзовка, Беларусь
Магазин
Берёзовка, Беларусь
Площадь 599 м²
Этаж 1/2
€ 332,343
Торговое помещение, склад, сфера услуг  г. Березовка, ул. Новогрудская, д.16А Площадь: …
Магазин в Мосты, Беларусь
Магазин
Мосты, Беларусь
Площадь 446 м²
€ 239,721
Продажа магазина Адрес: г. Мосты, ул. Полевая, 2 Площадь – 445,6 м2 Цена - 665 00…
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 149 м²
Этаж 3/3
€ 95,606
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазин 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 114 м²
Этаж 1/7
€ 186,659
Продается готовый бизнес. Торгово-офисное помещение по ул.Титова, 14 с арендатором (магазин …
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
€ 95,606
Продается торговое помещение площадью 149,0 кв.м., расположенное на третьем этаже торгового …
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
€ 4
Аренда. Торговое помещение в супермаркете Сдаем в аренду торговое помещение площадью 140 …
Магазин 4 комнаты в Гродно, Беларусь
Магазин 4 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 1 567 м²
Количество этажей 3
€ 1,220,110
В продаже здание специализированное розничной торговли. Заселенное арендаторами! Общая площа…
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€ 4
Сдаем в аренду торговое помещение площадью 120 кв.м., расположенное на втором этаже супермар…
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 2 885 м²
Этаж 3/3
€ 1,093
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 499 м²
Количество этажей 2
€ 150,237
Продается здание. 408.8+72.5 м.кв. 7.4 соток земельный участок. Главное преимущество это бол…
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 6 500 м²
Этаж 1/1
€ 728
продажа / аренда торговых площадей в новом масштабном ТЦ в Лиде(микрорайоне) «Север» 9000кв.…
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 2 885 м²
Этаж 3/3
€ 455
Продается комплекс помещений 3000 м2 как действующий бизнес по ул. Шевченко (Автомобильный р…
Магазин в Гродно, Беларусь
Магазин
Гродно, Беларусь
Площадь 100 м²
€ 34,600
Участок с фундаментом под бизнес Местонахождение: — г. Гродно, ул. Издательская, 28; &…
Магазин 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 439 м²
Количество этажей 3
€ 6
Готовое помещение в торговом центре «АЛМАЗ», в центральной части города Гродно. …
Магазин 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
€ 0
A room with a separate entrance from the Central Market for a store, catering, services, off…
Магазин в Слоним, Беларусь
Магазин
Слоним, Беларусь
Площадь 18 м²
Этаж 1/1
€ 1,366
Продаются два павильона на Коссовском рынке (один 36м.кв. - 3500, второй 18м.кв. - 1500). Па…
Магазин в Лида, Беларусь
Магазин
Лида, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
€ 54,632
Продаётся торговое помещение в центре города. Расположено на мини-рынке Панорама, большой тр…
Магазин 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/10
€ 72,842
Продается административно-торговое помещение г.Гродно ,ул.Наполеона Орды д.7. Расположено на…
Магазин в Белица, Беларусь
Магазин
Белица, Беларусь
Площадь 385 м²
Количество этажей 2
€ 10,926
Продажа здания 385.2 кв.м. с земельным участком в аг. Белица. Первый этаж 64,6 кв.м., второй…
Магазин 1 комната в Щучин, Беларусь
Магазин 1 комната
Щучин, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 1/1
€ 10,926
Продается помещение под магазин в г. Щучин. Расположено по адресу ул. Молодежная 6а, возле з…
Магазин 3 комнаты в Гожский сельский Совет, Беларусь
Магазин 3 комнаты
Гожский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
Магазин 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Магазин 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
€ 118,369
Новое торговое помещение с арендатором Продается часть торгового помещения (от 100 кв.м. по …
Магазин 1 комната в Гродно, Беларусь
Магазин 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
€ 119,553
Готово к использованию. С арендатором. Месторасположение: г.Гродно, пр-т Клецкова, 11А (за р…
Магазин 1 комната в Гродно, Беларусь
Магазин 1 комната
Гродно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 192 м²
Этаж 1
€ 227,268
Готово к использованию. С арендатором (арендует с 2011 года). Месторасположение: г.Гродно, п…
Магазин 5 комнат в Кореличи, Беларусь
Магазин 5 комнат
Кореличи, Беларусь
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
€ 68,290
Назначение - здание магазина.  Два отдельных входа. Возможно переоборудовать в рес…
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