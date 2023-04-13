Купить магазин в Брест, Беларусь

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64 объекта найдено
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Магазин
Брест, Беларусь
543 м²
1/1 Этаж
€ 445,560
Предлагаю для продажи в самом центре Бреста, ул. Московская, 204, Торговое изолированное пом…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
2/3 Этаж
€ 42,010
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже (вход с…
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 327,350
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 140,5 кв.м. Изолиро…
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 145,489
Торговое помещение в собственность в районе Вулька (р - н ул. Махновича) города Бреста общей…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
1/5 Этаж
€ 60,924
Предлагаю для продажи Торговое помещение (выведена жилая квартира) в самом центре г. Бреста,…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 13,640
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 17,3 кв.м. Изолиров…
Магазин
Брест, Беларусь
55 м²
2/3 Этаж
€ 29,098
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 29,098
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 54,5 кв.…
Магазин
Брест, Беларусь
55 м²
2/3 Этаж
€ 29,098
Продам в самом центре г. Бреста в торговом центе "Никольский" на 2-м этаже изолиро…
Магазин
Брест, Беларусь
3 049 м²
1/2 Этаж
€ 1,091,167
Предлагаем для продажи ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР в самом центре г. Бреста, 2-х этажное здание с цокольн…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 75,472
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 83,2 кв.…
Магазин
Брест, Беларусь
22 м²
2/4 Этаж
€ 20,005
Предлагаю для продажи в самом центре г. Бреста на ул. Советской в торговом центре «Берестейс…
Магазин
Брест, Беларусь
115 м²
1/5 Этаж
€ 190,000
Предлагаем для продажи в центре Бреста изолированное помещение по адресу ул. Комсомольская, …
Магазин
Брест, Беларусь
1/6 Этаж
€ 117,300
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 85,8 кв.…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 22,278
Торговое помещение в собственность в центральной части города Бреста общей площадью 25,2 кв.…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
1/2 Этаж
€ 68,198
Лот 6756. Торговый объект площадью 39,0 кв.м на самой оживленной улице Бреста - улице Советс…
Магазин
Брест, Беларусь
21 м²
2/3 Этаж
€ 13,621
Лот 6754. Торговое помещение в центре Бреста: - общая площадь помещения - 21,4 кв.м.; - удоб…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
1/5 Этаж
€ 66,379
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Магазин
Брест, Беларусь
39 м²
1/5 Этаж
€ 60,924
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, ПОКУПАТЕЛЬ не платит агентству комиссию! П…
Магазин
Брест, Беларусь
260 м²
1/1 Этаж
€ 340,990
Предлагаю для продажи в Юго-Западной части г. Бреста Изолированное торговое помещение, распо…
Магазин
Брест, Беларусь
1/3 Этаж
€ 65,470
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 3…
Магазин
Брест, Беларусь
43 м²
1/5 Этаж
€ 89,112
Предлагаем для продажи Изолированное помещение расположенное по адресу: Брестская обл., г. Б…
Магазин
Брест, Беларусь
2/4 Этаж
€ 17,731
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 24,6 кв.м. Изолиров…
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 43,647
Здание мгогофункциональное (назначение - здание специализированное розничной торговли) в соб…
Магазин
Брест, Беларусь
174 м²
1/9 Этаж
€ 218,233
ЛОТ 6454. В продаже изолированное нежилое помещение на первом этаже многоэтажного кирпичного…
Магазин
Брест, Беларусь
2/3 Этаж
€ 27,279
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 34,8 кв.м. Изолиров…
Магазин
Брест, Беларусь
1/4 Этаж
€ 100,024
Административно - торговое помещение в собственность в центральной части (р - н нового автов…
Магазин
Брест, Беларусь
2/1 Этаж
€ 32,735
Торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 29,6 кв.м. Изолиров…
Магазин
Брест, Беларусь
€ 30,007
Административно - торговое помещение в собственность в центре города Бреста общей площадью 3…
Магазин
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 13,640
Торговый павильон в собственность в центре города Бреста (р - н ЦУМа) общей площадью 17,2 кв…
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