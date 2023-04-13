Купить производственное здание в Брестская область, Беларусь

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Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 22,901
Здание нежилое в собственность общей площадью 138,8 кв.м, расположенное на земельном участке…
Производство
Барановичи, Беларусь
2 023 м²
€ 155,730
Продажа. Производство + склад Адрес: г. Барановичи, Вильчковского 214 Б Площадь - 2023,4 м2 …
Производство
Кобрин, Беларусь
575 м²
1/1 Этаж
€ 61,376
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Кобрин Брестской…
Производство
Тельминский сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 274,817
Комплекс зданий в собственность в районе д. Ямно Брестского района общей площадью капитальны…
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 274,817
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н Вы…
Производство
Брест, Беларусь
1/2 Этаж
€ 403,065
Здание многофункциональное в собственность в восточной части города Бреста общей площадью 14…
Производство
Клейники, Беларусь
199 м²
1 Этаж
€ 174,051
ЛОТ 3449 Производственное помещение готовое к эксплуатации. Месторасположение хорошо подходи…
Производство
Высокое, Беларусь
1/1 Этаж
€ 90,690
Производственно - складское здание в собственность в г. Высокое Каменецкого района общей пло…
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 448,868
Производственно - складская база с административно - хозяйственным зданием в собственность в…
Производство
Кобрин, Беларусь
1/2 Этаж
€ 128,248
Здание административно - хозяйственное в собственность в городе Кобрин Брестской области общ…
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 59,544
Производственно-складское здание в собственность в д. Стеброво Жабинковского района общей пл…
Производство 2 комнаты
Брест, Беларусь
2 Количество комнат
128 м²
1/1 Этаж
€ 164,890
Продажа помещений для размещения склада или производства в северной части города Бреста. Под…
Производство
Жабинка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 31,146
Автомойка с оборудованием в собственность в промышленной зоне города Жабинка Брестской облас…
Производство
Медно, Беларусь
1/1 Этаж
€ 5,038
Земельный участок площадью 0,1016 га с расположенным на нём строением площадью 9,3 кв.м (наз…
Производство
Шерешево, Беларусь
402 м²
1/1 Этаж
€ 25,388
Прямая продажа от собственника без комиссии! Предлагаем для продажи Капитальное строение, ра…
Производство
Знаменка, Беларусь
1/1 Этаж
€ 50,383
Производственно - складское здание с офисным блоком в собственность в аг. Страдечь Брестског…
Производство
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
1/1 Этаж
€ 256,496
Производственно-складская база общей площадью 2 (двух) капитальных строений 494,5 кв.м, расп…
Производство
Брест, Беларусь
1 Этаж
€ 265,657
Производственно-складская база в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н Кати…
Производство
Пружаны, Беларусь
€ 41,223
Нежилое помещение (назначение - производственное помещение) в собственность в г. Пружаны Бре…
Производство
Брест, Беларусь
€ 174,051
Автосервис (пункт технического обслуживания автомобилей с магазином запчастей) с оборудовани…
Производство
Брест, Беларусь
Количество этажей 2
€ 59,544
Многофункциональное здание в собственность в промышленной зоне города Бреста ( р - н Граевка…
Производство
Брест, Беларусь
€ 79,697
Производственная база с административно - хозяйственным зданием в собственность в промышленн…
Производство
Брест, Беларусь
€ 238,175
Производственно - складское здание с административным блоком в собственность в промышленной …
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 87,941
Здание многофункциональное (назначение - административно - хозяйственное здание) в собственн…
Производство
Брест, Беларусь
1/1 Этаж
€ 338,941
Автосервис (назначение - здание специализированное для ремонта и технического обслуживания а…
Производство
Брест, Беларусь
€ 274,817
База хранения материалов и техники в собственность в Брестском районе (р - н д.Тельмы - 1). …
Производство
Брест, Беларусь
€ 274,817
Производственно - складская база в собственность в промышленной зоне города Бреста (р - н Бе…
Производство
Высокое, Беларусь
1 Этаж
€ 32,062
Производственно-складская база в собственность в городе Высокое Каменецкого района Брестской…
Производство
Тюхиничи, Беларусь
Количество этажей 2
€ 151,149
Многофункциональное здание в собственность в д.Ковердяки Брестского района общей площадью 26…
Производство
Брест, Беларусь
266 м²
€ 69,620
ЛОТ 4273. Продается здание действующего автосервиса с административным помещением. Отличное …
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