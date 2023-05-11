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Коммерческая недвижимость в Албании

рестораны
5
офисы
3
11 объектов найдено
Отель 50 комнат в Саранда, Албания
Отель 50 комнат
Саранда, Албания
Комнаты 50
Площадь 4 400 м²
Количество этажей 5
€ 7,920,000
Продается бутик-отель «Glow» в г.Саранда. Площадь отеля 4800м2(по документам …
Ресторан, кафе в Влёра, Албания
Ресторан, кафе
Влёра, Албания
Площадь 125 м²
Этаж 1/8
€ 220,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Влёра, Албания
Офис
Влёра, Албания
Площадь 40 м²
Этаж 2/8
€ 42,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая в Влёра, Албания
Коммерческая
Влёра, Албания
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
€ 350,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Shenavlash, Албания
Офис
Shenavlash, Албания
Площадь 1 152 м²
Этаж 1/1
€ 750,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 116 м²
Количество этажей 9
€ 312,930
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 64 м²
Количество этажей 9
€ 173,880
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производство в Тирана, Албания
Производство
Тирана, Албания
Площадь 552 м²
Этаж -1/7
€ 331,260
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Офис в Тирана, Албания
Офис
Тирана, Албания
Площадь 432 м²
Количество этажей 7
€ 800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 126 м²
Количество этажей 9
€ 288,650
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафе в Тирана, Албания
Ресторан, кафе
Тирана, Албания
Площадь 241 м²
Этаж 6/6
€ 602,250
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Central Albania
Тирана
Southern Albania
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