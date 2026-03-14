Жилой комплекс Soho Midtown

Покупка для: - инвестиции в стройку

- инвестиции для сдачи в аренду

- для жизни.

Этап котлована. Сдача запланироаана на первую половину 2027 года.

Аванс сейчас - 15%. Остаток 85% - после сдачи дома. Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили.

Доступные варианты:

1 спальня, 48 кв. м — от $170 000 (аванс сейчас $27 000).

1 спальня, дуплекс, 59 кв. м — от $205 300 (аванс сейчас $30 795)

2 спальни, 80 кв.м — от $280 000$ (аванс сейчас $42 000).

3 спальни, 114 кв. м — от $393 700 (аванс сейчас $59 055).

В стоимость включена чистовая отделка, оборудованная кухня и сантехника.

Почему данный проект? Это одна из 3 новостроек на весь город (лучший курорт Чили) с населением более 500 000 человек. Отсутствие новых строений в окрестностях создаёт высокий спрос на квартиры как для покупки, так и для аренды, делая Soho Midtown перспективным жильём для инвестиции. Объект расположен в лучшем секторе города — вблизи пляж, ТЦ, клиники, здесь хорошая транспортная доступность. Это делает ЖК Soho Midtown привлекательным для будущих покупателей и арендаторов. В 2027 году в 15 минутах езды от Виньи-дель-Мар будет построен международный аэропорт, что гарантирует повышение туристического потока и цен на недвижимость. Это единственный строящийся проект с видом на океан!