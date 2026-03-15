Жилой комплекс Parque Granadilla

Винья-дель-Мар, Чили
$186,500
ID: 34964
Дата обновления: 15.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Чили
  • Область / штат
    Вальпараисо
  • Район
    Provincia de Valparaiso
  • Город
    Винья-дель-Мар
  • Адрес
    El Maiten

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

 

Проект Parque Granadilla

Город: Винья-Дель-Мар

Покупка для: инвестиции в стройку; инвестиции для сдачи в аренду;.

Этап котлована. Сдача проекта — конец 2026 года.

Специально для наших клиентов аванс сейчас — 10% (вместо первоначальных 15%)! Остаток 90% — после сдачи дома.

Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили.

Доступные варианты: ️

2 спальни и зал, совмещённый с кухней, 66 кв. м — от $186 500 (аванс сейчас $18 650) — осталось 3 квартиры.

3 спальни и зал, совмещённый с кухней, 85 кв.м — от $238 500$ (аванс сейчас $23 850).

Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой и полностью оборудованной кухней. 

В комплексе также будут построены^ бассеи‌н на крыше, зоны для барбекю, коворкинг для жителеи‌, детская площадка, спортзал, терраса и зона для выгула животных.

 Это одна из 3 новостроек на весь город (лучший курорт Чили) с населением более 500 000 человек. Отсутствие релевантных вариантов квартир с бассейном, отоплением, 2 спальнями и метражом полезной площади 55-65 кв. м в окрестностях создаёт высокий спрос на квартиры как для покупки, так и для аренды. Цена продажи за 1 кв. м на 18% ниже аналогичных вариантов в городе, что обеспечит доходность сделки в случае переуступки контракта. Объект расположен в центре города — 15 минут пешком до пляжа, 10 минут пешком до ТЦ, 5 минут — до парка и скейт-парка. В 2027 году в 15 минутах езды от Виньи-дель-Мар будет построен международный аэропорт, что гарантирует повышение туристического потока и цен на недвижимость. В 50 м от будущего ЖК находится университет Andres Bello, где учатся студенты престижных профессий — врачи и юристы. Это значит, что будущие покупатели/арендаторы — люди из платёжеспособных семей. 

Жилой комплекс VM Boulevard
Жилой комплекс VM Boulevard
Жилой комплекс VM Boulevard
Жилой комплекс VM Boulevard
Жилой комплекс VM Boulevard
Показать все Жилой комплекс VM Boulevard
Жилой комплекс VM Boulevard
Винья-дель-Мар, Чили
от
$119,300
Год сдачи 2027
Проект VM Boulevard Город: Винья-дель-Мар Покупка для: ✅ инвестиции в стройку для перепродажи; ✅ инвестиции для сдачи в аренду; ✅ для жизни. Проект находится в стройке. Сдача объекта — I половина 2027 года. Аванс сейчас — 20%. Остаток 80% — после сдачи дома.
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Soho Midtown
Жилой комплекс Soho Midtown
Винья-дель-Мар, Чили
от
$170,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Покупка для: - инвестиции в стройку - инвестиции для сдачи в аренду - для жизни. Этап котлована. Сдача запланирована на первую половину 2027 года. Аванс сейчас - 15%. Остаток 85% - после сдачи дома. Аванс застрахован от банкротства застройщика.
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
