Жилой комплекс Parque Granadilla

Проект Parque Granadilla

Город: Винья-Дель-Мар

Покупка для: инвестиции в стройку; инвестиции для сдачи в аренду;.

Этап котлована. Сдача проекта — конец 2026 года.

Специально для наших клиентов аванс сейчас — 10% (вместо первоначальных 15%)! Остаток 90% — после сдачи дома.

Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили.

Доступные варианты: ️

2 спальни и зал, совмещённый с кухней, 66 кв. м — от $186 500 (аванс сейчас $18 650) — осталось 3 квартиры.

3 спальни и зал, совмещённый с кухней, 85 кв.м — от $238 500$ (аванс сейчас $23 850).

Все апартаменты сдаются с чистовой отделкой и полностью оборудованной кухней.

В комплексе также будут построены^ бассеи‌н на крыше, зоны для барбекю, коворкинг для жителеи‌, детская площадка, спортзал, терраса и зона для выгула животных.

Это одна из 3 новостроек на весь город (лучший курорт Чили) с населением более 500 000 человек. Отсутствие релевантных вариантов квартир с бассейном, отоплением, 2 спальнями и метражом полезной площади 55-65 кв. м в окрестностях создаёт высокий спрос на квартиры как для покупки, так и для аренды. Цена продажи за 1 кв. м на 18% ниже аналогичных вариантов в городе, что обеспечит доходность сделки в случае переуступки контракта. Объект расположен в центре города — 15 минут пешком до пляжа, 10 минут пешком до ТЦ, 5 минут — до парка и скейт-парка. В 2027 году в 15 минутах езды от Виньи-дель-Мар будет построен международный аэропорт, что гарантирует повышение туристического потока и цен на недвижимость. В 50 м от будущего ЖК находится университет Andres Bello, где учатся студенты престижных профессий — врачи и юристы. Это значит, что будущие покупатели/арендаторы — люди из платёжеспособных семей.