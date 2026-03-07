  1. Realting.com
  2. Чили
  3. Винья-дель-Мар
  4. Жилой комплекс VM Boulevard

Жилой комплекс VM Boulevard

Винья-дель-Мар, Чили
Цена по запросу
ID: 33977
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 07.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Чили
  • Область / штат
    Вальпараисо
  • Район
    Provincia de Valparaiso
  • Город
    Винья-дель-Мар

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Проект VM Boulevard

Город: Винья-дель-Мар

Покупка для:

✅ инвестиции в стройку для перепродажи;

✅ инвестиции для сдачи в аренду;

✅ для жизни.

Проект находится в стройке.

Сдача объекта — I половина 2027 года.

Аванс сейчас — 20%.

Остаток 80% — после сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили. 🙆‍♂️

Доступные варианты:

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 40,8 кв. м (включая террасу 5 кв. м) --- от $119 300 (аванс сейчас $23 860).

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54,6 кв. м (включая террасу 4,9 кв. м) --- от $159 000 (аванс сейчас $31 800).

✔️ 2 спальни, 2 ванные, 62 кв. м (включая террасу 9,3 кв. м) --- от $174 800 (аванс сейчас $34 960).

👌🏻 В комплексе также будут построены и оборудованы:

➖ открытый панорамный бассейн на крыше;

➖ зона барбекю;

➖ лаундж для гурманов;

➖ спортзал;

➖ мойка для домашних животных;

➖ место для зарядки электромобилей.

 

Почему мы выбрали данный проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дель-Мар, рядом со станцией метро Merval, что обеспечивает быстрый доступ к Вальпараисо и другим районам.

2️⃣ В пешей доступности расположены: спортивный клуб, больница Густаво Фрике, автовокзал, зелёные зоны и парки.

3️⃣ За полгода с начала продаж было раскуплено почти половина квартир, что говорит о высоком потенциале роста цен и хорошей инвестиционной привлекательности проекта.

 

Местонахождение на карте

Винья-дель-Мар, Чили
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

