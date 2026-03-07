Жилой комплекс VM Boulevard

Проект VM Boulevard
Город: Винья-дель-Мар
Покупка для:
✅ инвестиции в стройку для перепродажи;
✅ инвестиции для сдачи в аренду;
✅ для жизни.
Проект находится в стройке.
Сдача объекта — I половина 2027 года.
Аванс сейчас — 20%.
Остаток 80% — после сдачи дома.
🙆♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили. 🙆♂️
Доступные варианты:
✔️ 1 спальня, 1 ванная, 40,8 кв. м (включая террасу 5 кв. м) --- от $119 300 (аванс сейчас $23 860).
✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54,6 кв. м (включая террасу 4,9 кв. м) --- от $159 000 (аванс сейчас $31 800).
✔️ 2 спальни, 2 ванные, 62 кв. м (включая террасу 9,3 кв. м) --- от $174 800 (аванс сейчас $34 960).
👌🏻 В комплексе также будут построены и оборудованы:
➖ открытый панорамный бассейн на крыше;
➖ зона барбекю;
➖ лаундж для гурманов;
➖ спортзал;
➖ мойка для домашних животных;
➖ место для зарядки электромобилей.
Почему мы выбрали данный проект 🙌🏻
1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дель-Мар, рядом со станцией метро Merval, что обеспечивает быстрый доступ к Вальпараисо и другим районам.
2️⃣ В пешей доступности расположены: спортивный клуб, больница Густаво Фрике, автовокзал, зелёные зоны и парки.
3️⃣ За полгода с начала продаж было раскуплено почти половина квартир, что говорит о высоком потенциале роста цен и хорошей инвестиционной привлекательности проекта.