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Виллы в Добричской области, Болгария

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3 объекта найдено
Вилла в Bojurets, Болгария
Вилла
Bojurets, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальную, недавно построенную виллу по самым высоким с…
$708,425
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Nils Ott Real Estates
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Вилла в Bezvoditsa, Болгария
Вилла
Bezvoditsa, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 430 м²
Описание объекта: Видео: https://youtu.be/E-_6_VYC-fI На продажу выставлены два дома, постр…
$216,678
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Вилла в Balchik, Болгария
Вилла
Balchik, Болгария
Количество спален 4
Площадь 2 450 м²
Описание объекта: Продается недавно построенный дом по высоким стандартам ЕС. Расположенный …
$233,171
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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