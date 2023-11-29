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Виллы в Добричская область, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Balchik, Болгария
Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Balchik, Болгария
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Этот эксклюзивный комплекс закрытого типа находится в городе Балчик, внепосредственной близо…
€90,000
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Параметры недвижимости в Добричская область, Болгария

с видом на горы
недорогая
элитная
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