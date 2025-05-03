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Виллы с видом на горы в Болгарии

Бургасская область
8
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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$48,064
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Вилла 10 комнат в Harmanli, Болгария
Вилла 10 комнат
Harmanli, Болгария
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 3
Привлекательная недвижимость отреставрированного нового роскошного дома с 150 кв. М жилой пл…
$176,234
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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