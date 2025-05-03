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Виллы с гаражом в Болгарии

Бургасская область
8
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4 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 950 м²
Количество этажей 2
Массивный дом с четырьмя спальнями в деревне недалеко от Харманли и Свиленграда. Дом полност…
$48,064
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Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Вилла в Varna, Болгария
Вилла
Varna, Болгария
Площадь 155 м²
Новый двухэтажный дом с цокольным этажом, расположенный в замечательном болгарском селе Гори…
$191,133
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Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
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Параметры недвижимости в Болгарии

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с видом на море
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