Виллы в Святом Власе, Болгария

Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Площадь 122 м²
Очаровательный комплекс закрытого типа «Эко Виллы» расположен в идеальном месте - у подножия…
$273,326
Вилла 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Вилла 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Предлагаем роскошный двухэтажный отдельно стоящий дом с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе Ven…
$623,661
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Площадь 250 м²
Прекрасный дом с участком и панорамным видом на море в Святом Власе. Цена: 378 000 € Площад…
$390,531
