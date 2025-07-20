Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. София
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Софии, Болгария

пентхаусы
5
однокомнатные
41
двухкомнатные
31
трехкомнатные
14
Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Bestay Property present to you a three bedroom penthouse with breathtaking views on the 16th…
$711,975
Оставить заявку
Пентхаус в София, Болгария
Пентхаус
София, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Bestay Property представляет роскошный меблированный двухкомнатный пентхаус в престижном ган…
$1,09 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в София, Болгария
Квартира 3 спальни
София, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 489 м²
We present to you an exclusive property on two floors with a feeling of house at the foot of…
$941,998
Оставить заявку
TekceTekce
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти