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Квартиры с садом в Софии, Болгария

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
В продаже 2 комнатная квартира. 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, просторная гостиная, совмещенна…
$134,162
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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