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Квартиры с видом на горы в Софии, Болгария

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/5
без комиссии!! Уникальный проект в Софии на стадии закрытых продаж, в благоустроенном рай…
$123,497
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Квартира 3 комнаты в София, Болгария
Квартира 3 комнаты
София, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Этаж 2/4
В продаже 3 комнатная квартира в Софии. 2 этаж, двухсторонняя, 2 просторные спальни, большая…
$253,134
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Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
В продаже 2 комнатная квартира. 2 этаж, 1 спальня, 1 ванная, просторная гостиная, совмещенна…
$134,162
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в София, Болгария
Квартира 2 комнаты
София, Болгария
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Без комиссии! на прямую от застройщика! ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ: - ПОМОЩЬ В ПОДБО…
$144,818
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Параметры недвижимости в Софии, Болгария

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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