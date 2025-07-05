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Многоуровневые квартиры с бассейном в Болгарии

Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры в Святой Влас, Болгария
Многоуровневые квартиры
Святой Влас, Болгария
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Предлагаем просторный меблированный мезонет в комплексе Garden of Eden, Святой Влас. Квар…
$164,741
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Параметры недвижимости в Болгарии

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