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Дома с садом в Добричской области, Болгария

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Balchik
9
General Toshevo
3
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Odrintsi, Болгария
Дом 4 комнаты
Odrintsi, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается объект, который редко бывает представлен на рынке, - полностью готовый для прожива…
$167,767
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