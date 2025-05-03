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Дома с гаражом в Добричской области, Болгария

Balchik
9
5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить на продажу этот прекрасный дом, расположенный всего в 5 км …
$280,630
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 4 комнаты в Bobovets, Болгария
Дом 4 комнаты
Bobovets, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 1/1
IBG Недвижимость рада предложить этот относительно новый кирпичный дом с 3 спальнями и 2 ван…
$264,440
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
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Дом 3 комнаты в General Toshevo, Болгария
Дом 3 комнаты
General Toshevo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG предлагает вашему вниманию эту прекрасную недвижимость, расположе…
$43,276
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 4 комнаты в Durankulak, Болгария
Дом 4 комнаты
Durankulak, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Агентство недвижимости IBG с радостью предлагает этот одноэтажный дом в красивой деревне нед…
$37,876
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Дом 4 комнаты в Hrabrovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Hrabrovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Агентство недвижимости IBG с удовольствием предлагает этот 3-комнатный дом в идеальном состо…
$155,415
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Агентство
IBG REAL ESTATES LTD
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Български
Realting.com
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Параметры недвижимости в Добричской области, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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