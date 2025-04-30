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Виллы с видом на море в Бургасской области, Болгария

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1 объект найдено
Вилла в Святой Влас, Болгария
Вилла
Святой Влас, Болгария
Площадь 250 м²
Прекрасный дом с участком и панорамным видом на море в Святом Власе. Цена: 378 000 € Площад…
$390,531
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

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