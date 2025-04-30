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Виллы с садом в Бургасской области, Болгария

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1 объект найдено
Вилла в Бургасская область, Болгария
Вилла
Бургасская область, Болгария
Площадь 127 м²
Предлагается на продажу великолепный двухэтажный дом в жилом комплексе с бассейном, располож…
$136,262
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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