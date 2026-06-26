Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Сад

Пентхаусы с садом в Бургасской области, Болгария

;
Несебр
6
Святой Влас
8
Ахелой
5
Пентхаус Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Несебр, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Несебр, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 6/6
КАСАДАС 4: Престижный пентхаус в самом сердце семейного курорта!Мы предлагаем, чтобы апартам…
$153,853
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 8/8
👑 ПЕНТХАУС НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ С ПАНОРАМОЙ МОРЯ: ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК «…
$346,536
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Пентхаус 5 комнат в Несебр, Болгария
Пентхаус 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 7/7
🏡 Роскошные апартаменты в премиальном комплексе 📏 Площадь: 250 кв.м (из них 70 кв.м лоджи…
$285,602
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Value OneValue One
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти