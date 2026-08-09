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Пентхаусы в Святом Власе, Болгария

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9 объектов найдено
Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Описание объекта: Мы представляем вам исключительную трёхкомнатную пентхаус-аппартаменты в п…
$280,724
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 12 143 м²
$132,952
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Описание объекта: Таунхаус на первой линии моря с садом и панорамным видом Мы предлагаем п…
$329,733
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Описание объекта: Мы предлагаем эксклюзивно большую 4-комнатную пентхаус-квартиру в комплекс…
$142,667
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Описание объекта: Этот ультраэксклюзивный дизайнерский пентхаус расположен в самом первом ря…
$1,15 млн
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Пентхаус в Святой Влас, Болгария
Пентхаус
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам уникальный пентхаус в роскошном комплексе Porto Paradiso…
$347,135
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 8/8
👑 ПЕНТХАУС НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ С ПАНОРАМОЙ МОРЯ: ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК «…
$346,536
НДС
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Болгарский Эксперт
Языки общения
English, Русский, Български
Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/6
К продаже апартамент с 2 спальнями в lux complex Prestige Fort♥️ Первая линия моря! Прямой…
$243,555
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Этаж 6/6
Предлагаем просторный, стильно обставленный пентхаус с ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ в комплексе «Орх…
$383,741
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