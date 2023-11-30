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Пентхаусы в Святой Влас, Болгария

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Святой Влас, Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Этаж 6/6
300 кв. Пентхаус с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в комплексе Посейдон, Несебр Комплекс …
€450,000
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