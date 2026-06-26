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Пентхаусы с террасой в Бургасской области, Болгария

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Несебр
6
Святой Влас
8
Ахелой
5
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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Ахелой, Болгария
Premium Premium
Пентхаус 3 комнаты
Ахелой, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 224 м²
Этаж 6/6
🏡 Описание объекта Предлагаем вашему вниманию эксклюзивный трёхкомнатный пентхаус в прест…
$170,688
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Nils Ott Real Estates
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Пентхаус 3 комнаты в Святой Влас, Болгария
Пентхаус 3 комнаты
Святой Влас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 8/8
👑 ПЕНТХАУС НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ С ПАНОРАМОЙ МОРЯ: ГРАНДИОЗНЫЙ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ АПАРТАМЕНТ В ЖК «…
$346,536
НДС
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Болгарский Эксперт
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Пентхаус 5 комнат в Несебр, Болгария
Пентхаус 5 комнат
Несебр, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 7/7
🏡 Роскошные апартаменты в премиальном комплексе 📏 Площадь: 250 кв.м (из них 70 кв.м лоджи…
$285,602
НДС
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Агентство
Болгарский Эксперт
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
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Параметры недвижимости в Бургасской области, Болгария

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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