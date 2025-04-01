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Жильё в Жодишковский сельский Совет, Беларусь

дома
4
4 объекта найдено
Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается двухэтажный дачный дом в живописном месте. Дом – сруб с верандой. Просторный участ…
$5,300
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Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается по хорошей цене дом в аг. Жодишки Сморгонский р-н Гродненской обл. 54м общей площа…
$10,900
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Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Самое время купить дом ❤️Уютный дом в живописной деревне Дубатовка, всего в 18 км от города …
$28,500
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Дом в Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жодишковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Уютная дача в живописном месте в окружении леса и рядом с р. Вилия! ❤️Готовый для проживания…
$13,000
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Параметры недвижимости в Жодишковский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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