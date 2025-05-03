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Коммерческая недвижимость в Жодинском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 716 м² в Будагово, Беларусь
Коммерческое помещение 716 м²
Будагово, Беларусь
Площадь 716 м²
Этаж 1/1
Продается готовый бизнес: предприятие по производству сухих кормов для продуктивных (корма д…
$335,024
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