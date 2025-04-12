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Дома с гаражом в Жуховичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Благородный дом в классическом английском стиле, рядом с гп. Мир в д. Прилуки. Гродненская о…
$27,000
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Параметры недвижимости в Жуховичский сельский Совет, Беларусь

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1111 голосов