Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жуховичский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Жуховичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
«Дом под небом» В живописной деревне Прилуки, в объятиях Гродненской области, там, где зе…
$27,000
Оставить заявку
Дом в Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жуховичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Количество этажей 2
Благородный дом в классическом английском стиле, рядом с гп. Мир в д. Прилуки. Гродненская о…
$27,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Жуховичский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов