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Магазины в Жлобин, Беларусь

коммерческая недвижимость
9
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3 объекта найдено
Магазин 168 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 168 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание торгового назначения общей площадью 167,8 м2, по адресу: г…
$120,000
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Магазин 168 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 168 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 168 м²
Этаж 1/1
Продается отдельно стоящее здание торгового назначения общей площадью 167,8 м2, по адресу: г…
$120,000
Оставить заявку
Магазин 420 м² в Жлобин, Беларусь
Магазин 420 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 420 м²
Этаж 2/2
Продажа торгового помещения (офиса)  в классическом архитектурном стиле (внутренняя отделка …
$140,000
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