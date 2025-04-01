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Продажа офисных помещений в Жлобин, Беларусь

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1 объект найдено
Офис 534 м² в Жлобин, Беларусь
Офис 534 м²
Жлобин, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 534 м²
Этаж 2/2
Продается отдельно стоящее здание общей площадью 534,2 м2, по адресу: г. Жлобин, ул. К. Марк…
$250,000
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