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Коттеджи в Жабинке, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Жабинка, Беларусь
Коттедж
Жабинка, Беларусь
Площадь 165 м²
Продается просторный жилой дом в г. Жабинка.Одноуровневый дом 2015 года постройки. Площадь о…
$106,900
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