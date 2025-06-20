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Магазины в Жабинке, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 72 м² в Жабинка, Беларусь
Магазин 72 м²
Жабинка, Беларусь
Площадь 72 м²
Предлагается к продаже торговый павильон (готовый бизнес) на пересечении улиц Якуба Коласа и…
$28,500
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