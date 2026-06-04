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Коммерческая недвижимость в Жабинке, Беларусь

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2 объекта найдено
Коммерческое помещение 133 м² в Жабинка, Беларусь
Коммерческое помещение 133 м²
Жабинка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 133 м²
Этаж 1/1
Лот 9639. Звоните для более подробной информации Продаётся помещение общей площадью 133,3 м2…
$59,000
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Производство 346 м² в Жабинка, Беларусь
Производство 346 м²
Жабинка, Беларусь
Площадь 346 м²
Производственно - складское помещение в собственность в промышленной зоне города Жабинка Бре…
$60,000
НДС
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